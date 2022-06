WWDC 2022 : Mac, iOS 16, watchOS 9, toutes les annonces attendues à la keynote Apple

La WWDC 2022 va comme chaque année nous gâter en annonces logicielles et nous donner un aperçu du futur de l'écosystème d'Apple. Et pour cette édition, nous pourrions voir plus de hardware que d'habitude.

Chaque année au mois de juin, Apple organise sa grande messe dédiée aux développeurs : la Worldwide Developers Conference (WWDC). Cette année, l'événement se tient du 6 au 10 juin 2022. Si le format virtuel reste majoritaire, certains développeurs ont été invités pour participer en présentiel à cette WWDC 2022. De nombreux ateliers et conférences s'adressent exclusivement aux développeurs, mais la keynote d'introduction sera riche en annonces concernant le grand public, entre nouveaux produits matériels et mises à jour logicielles. Découvrez avec nous ce qu'Apple risque de nous présenter le 6 juin prochain.

iOS 16

L'un des moments phares de la WWDC est toujours la présentation des nouveautés de la prochaine version du système d'exploitation des iPhone. iOS 16 ne va pas révolutionner l'expérience mobile chez Apple, mais apporter quelques retouches ici et là. Les fuites évoquent un meilleur système de notifications, ainsi que l'intégration de widgets interactifs, eux qui ne servent encore qu'à afficher des informations ou à renvoyer vers l'application pour interagir. Cette amélioration permettrait enfin à iOS de rattraper son retard sur Android en la matière.

Côté interface, une nouvelle barre de statut devrait voir le jour, profitant de l'espace libéré pour l'écran avec la supposée disparition de l'encoche sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max à venir. Certaines icônes d'applications devraient être remises au goût du jour, devenant plus modernes et plus minimalistes, à la façon de ce qui a été réalisé sur macOS. Les applications Santé et Forme (anciennement Activité) devraient gagner quelques fonctionnalités liées à l'Apple Watch Series 8 et watchOS 9. La prise en charge d'options concernant le bien-être et la santé des femmes et d'un outil de suivi de prise de médicaments est dans les tuyaux.

Véritable hub permettant de piloter l'écosystème Apple, iOS s'enrichit également à travers d'autres produits que l'iPhone. La version 16 devrait apporter des fonctions liées à la réalité virtuelle et augmentée, pour accompagner la sortie du casque de réalité mixte du groupe américain. On attend aussi la possibilité de bénéficier de crédits ou du paiement en plusieurs fois via Apple Pay, et la détection d'accidents de la route avec option d'appeler automatiquement les secours.

Enfin, deux fonctions dont on parlait déjà pour de précédentes mises à jour et qui n'ont finalement pas encore été implantées pourraient enfin voir le jour avec iOS 16 : les appels et messages d'urgence par satellite en cas d'absence de réseau et l'affichage Always-on pour avoir toujours des informations importantes à vue. Si cela se confirme, il sera intéressant de voir si seuls les nouveaux iPhone y auront droit ou également d'anciens modèles dotés des composants adéquats.

Quant à iPadOS 16 , il devrait se montrer plus timide cette année. Une nouvelle interface pour le multitâche serait dans les cartons, tout comme un bureau avec fenêtres redimensionnables. Le fait de brancher un clavier et une souris pourrait réduire instantanément les applications pour tenter d'imiter une expérience desktop, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur l'avenir du système des iPad.

macOS 13

Son nom de code serait Mammoth et la mise à jour devrait contribuer à renforcer l'homogénéité entre les différents systèmes Apple en adaptant l'interface pour qu'elle se rapproche de ce qu'il se fait sur support mobile. Le menu de préférences système devrait notamment être transformé pour s'inspirer de celui d'iOS. Certaines applications par défaut comme Safari, Messages, Mail et Notes devraient aussi bénéficier d'un redesign. L'appli Messages pourrait proposer des fonctions de messagerie instantanée ou de réseau social, avec un focus particulier sur les messages vocaux.

watchOS 9

Leader incontesté du marché des montres connectées grâce à son Apple Watch, la firme de Cupertino entend encore faire progresser le système d'exploitation qui fait tourner ses smartwatches. Les fonctions de sport et de santé vont encore s'enrichir sous watchOS 9, avec une meilleure détection des arythmies cardiaques et de nouvelles possibilités concernant le suivi des séances de course à pied. Par ailleurs, un nouveau profil d'économie d'énergie permettrait de rallonger l'autonomie des Apple Watch, qui constitue l'un des inconvénients majeurs de la gamme.

Un casque de réalité mixte et realityOS

Cela fait des années que l'on en parle, Apple développe un casque de réalité mixte, combinant donc des capacités de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Alors que l'on pensait que la grande annonce aurait lieu lors du WWDC, de récents rapports sèment le doute. La conception de l'appareil aurait une nouvelle fois pris du retard et le lancement pour le quatrième trimestre 2022 ne serait plus d'actualité. Il faudrait désormais s'attendre à une sortie courant 2023. Dans ces conditions, il n'est pas certain que le casque soit déjà dévoilé.

Il semble qu'Apple ait déposé via une société écran le nom de marque realityOS pour le système d'exploitation qui propulsera le fameux casque, qui devrait fonctionner de manière indépendante sans forcément avoir besoin d'un iPhone. La protection de l'appellation doit entrer vigueur le 8 juin 2022, soit deux jours après la keynote d'ouverture de l'événement, ce qui signifierait que la marque à la pomme prévoit une présentation lors de la conférence. Mais étant donné que le casque n'est finalement pas prêt, il faudra peut-être attendre pour que realityOS soit officialisé : il serait étrange d'évoquer le système d'exploitation sans parler du matériel pour lequel il est conçu.

L'arrivée d'Apple sur ce secteur est scruté de près, car la réalité virtuelle a encore du mal à se démocratiser auprès de tous. S'il y a bien un acteur capable de convaincre les consommateurs de sauter le pas, il s'agit bien d'Apple. Mais il faudra pour cela proposer une véritable expérience innovante et habilement intégrée à son écosystème.

MacBook Air M2, iMac Pro, Mac Mini et Mac Pro

Si la WWDC est un événement avant tout dédié au logiciel et aux développeurs, il n'est absolument pas exclu d'y voir des annonces hardware. Le nouveau MacBook Air propulsé par une puce M2 de dernière génération serait prêt, selon le réputé journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Reste à savoir si Apple le présente dès à présent ou préfère attendre l'automne. S'il n'est pas inhabituel de voir des Mac à la WDCC, il s'agit plus souvent de modèles visant les professionnels plutôt que le très grand public. Ces MacBook Air M2 se déclineraient dans un éventail de coloris originaux et arboreraient un nouveau design. Une webcam plus performante et un connecteur MagSafe pourraient faire leur apparition.

L'iMac Pro s'apprêtait à effectuer son grand retour sur le marché à l'occasion de la conférence. Quelque peu laissé de côté par Apple ces derniers temps, il pourrait dans sa mouture 2022 embarquer au choix une puce M1 Pro ou M1 Max selon la configuration choisie. S'inspirant du design de l'iMac M1, il serait équipé d'un écran ProMotion d'une diagonale de 27 pouces reposant sur la technologie Mini-LED et offrant une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz.

Le Mac Pro pourrait bénéficier d'une refonte et en profiter pour s'équiper d'une puce Apple Silicon maison, lui n'a pas encore eu l'opportunité d'opérer la bascule. On l'attendait même avant, mais Apple a préféré miser sur un Mac Studio qui se positionne entre le Mac Mini et le Mac Pro. On attend donc désormais le tour du Mac Pro dans une version 2022 qui devrait constituer un monstre de puissance. Le Mac Pro pourrait être accompagné par un moniteur Pro Display XDR remis au goût du jour avec affichage 7K, mais il n'est pas certain que celui-ci pointe le bout de son nez aussi tôt.

Le Mac Mini dernière génération est sorti en 2020 et postule de ce fait à une mise à jour matérielle pour cette année. Il n'entre pas en réelle concurrence avec le Mac Pro, qui vise un public bien plus exigeant. Il n'est donc pas impossible que les deux références cohabitent lors de l'événement.