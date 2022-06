Apple Plans se refait une beauté avec des villes tout en 3D

Lors de la WWDC, Apple a présenté les nouveautés concernant son application Plans. Cette année, le paquet a été mis sur la facilité d’utilisation, mais aussi sur l’aspect graphique. Certaines villes américaines héritent par exemple d’un design revu et corrigé avec des bâtiments iconiques en 3D.

Apple Plans s’est invité lors de la conférence d’ouverture de la WWDC, l’événement Apple dédié aux développeurs. L’application de cartographie a présenté ses nouveautés, avec par exemple l’arrivée d’une nouvelle charte graphique pour certaines villes.

Ainsi, les bâtiments importants seront présentés avec une modélisation 3D. Los Angeles ou encore Las Vegas bénéficieront de ce traitement (les deux seules villes couvertes pour l’instant). Plus encore, Plans dispose d’un mode nuit avec des effets graphiques appropriés. De quoi mieux se repérer sur la route.

Apple Plans mise sur la convergence entre les plateformes

Apple veut rendre la navigation plus simple sur son application Plans. Par exemple, il sera possible de planifier un trajet et de le partager sur son smartphone, mais aussi d’ajouter des étapes à votre parcours, jusqu’à 15. Il sera même possible de le demander à Siri tout en conduisant. Simple et pratique. Pour ceux qui préfèrent utiliser les transports en commun, le tarif des trajets seront affichées avec cette version iOS 16.

Look Around, l’équivalent de Street View, a pour sa part aussi été revue, puisqu’elle permet désormais d’avoir plus d’informations sur le lieu observé et la navigation semble beaucoup plus simple. Enfin, il faut signaler qu’Apple a annoncé l’arrivée prochaine du nouveau design de Plans en France et en Belgique. Si pour l’instant, aucune date n’est encore donnée, nous pourrons voir débarquer la chose d’ici peu de temps. La WWDC étant une conférence dédiée aux développeurs, Apple va gâter ses derniers en leur laissant toujours exploiter son application.

Apple Plans continue donc de s’améliorer petit à petit. La firme de Cupertino mise sur la simplicité d’utilisation pour son application afin de se démarquer de son concurrent direct, Google Maps, qui lui multiplie les fonctionnalités. En tout cas, l’aspect graphique, très important, semble être au centre des préoccupations de la marque pour séduire le public.