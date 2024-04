iPhone : vous allez bientôt pouvoir payer sans contact sans passer par Apple Pay

Apple devrait très bientôt autoriser les développeurs européens à utiliser le paiement sans contact en dehors de l'application Apple Pay. La Commission européenne va donner son accord.



Bien malgré lui, Apple ouvre de plus en plus son système d'exploitation mobile iOS à la concurrence. Du moins en Europe. C'est le fruit de nombreuses années de négociations, de poursuites judiciaires et de mises en place de règlements imposant certaines choses. Parmi ces derniers, le Digital Services Act et le Digital Market Act ont clairement changé la donne. Depuis l'arrivée de la mise à jour iOS 17.4, vous pouvez par exemple installer des émulateurs sur votre iPhone depuis l'App Store, ce qui était impensable il y a encore quelques mois.

Il reste encore quelques points sur lesquels les changements ne sont pas encore effectifs, mais ça arrive. L'un d'eux concerne Apple Pay, l'application de paiement pour laquelle la firme s'est vu accusée d'abus de position dominante par l'Europe. En particulier, le Vieux continent reprochait au géant américain de réserver les paiements sans contact, via NFC, à son service au détriment des autres. Cette exclusivité va très bientôt tomber selon Reuters qui cite des sources proches du dossier.

Le paiement sans contact via iPhone ne passera plus forcément par Apple Pay

Afin d'éviter une nouvelle amende salée comme celle que l’entreprise a écopé à cause de Spotify, Apple a proposé dès janvier 2024 l'accès à son système de paiement sans contact pour tous les développeurs. Il s'accompagne du choix de son application dédiée par défaut et de la possibilité d'implémenter l'identification par FaceID, entre autres. Ces modifications ont été envoyées à la Commission européenne qui souhaite quelques ajustements supplémentaires suite aux retours des concurrents et des utilisateurs.

En théorie, l'accord devrait être entériné d'ici cet été, au plus tôt au mois de mai. Tout dépendra de la rapidité avec laquelle Apple effectuera les changements demandés et déploiera les mises à jour nécessaires. La technologie Tap to Pay, qui permet d'utiliser un iPhone comme un terminal de paiement, est également concernée. Une fois appliqué, le nouveau texte sera effectif pendant 10 ans.