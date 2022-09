iOS 16 : les applications Google ont droit à des widgets pour l’écran de verrouillage des iPhone

Juste avant le lancement officiel d’IOS 16 hier soir, Google a dévoilé que ses applications les plus populaires telles que Chrome, Google Maps ou encore Gmail vont bénéficier de widgets pour l’écran de verrouillage des iPhone.

Ça y est, iOS 16 est enfin disponible pour tous ceux qui ont un iPhone compatible avec la nouvelle mise à jour. En plus de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de modifier des messages envoyés sur iMessage ou encore de supprimer l’arrière-plan sur une photo, Apple a surtout introduit une fonctionnalité Always-On sur ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Ce nouvel écran de verrouillage pourra être personnalisable avec de nouvelles polices, des widgets et plus encore. Pour améliorer l’expérience, Google a d’ailleurs annoncé des widgets pour ses applications phares telles que Search, Chrome, Drive ou encore Google Maps.

Les widgets de Google arrivent sur iOS 16

Le principal widget de Google sur iOS 16 est celui de son application Search, qui permettra aux utilisateurs de disposer d’un accès rapide à la fonctionnalité de recherche du géant américain. Il sera possible de réaliser des recherches écrites, vocales ou d’utiliser Google Lens, et le widget donnera même un accès rapide à Translate, en charge des traductions.

Chrome possède son propre ensemble de quatre widgets : un pour ouvrir le navigateur, un autre pour ouvrir une recherche vocale, le troisième pour un onglet en mode Incognito, et le dernier permet aux utilisateurs de jouer au célèbre jeu Chrome Dino.

De son côté, Google Drive disposera d'un widget pour les fichiers suggérés, tels que les documents récemment partagés avec vous, ainsi que d'un raccourci pour les fichiers et dossiers favoris. L’application Gmail ajoutera, elle, un widget avec un compteur de messages non lus, tandis que celui de l’application Google Actualités affichera en temps réel les titres des articles recommandés.

Enfin, de toutes les applications, c'est Google Maps qui aura apparemment le plus de widgets et de raccourcis. Grâce à Frequent Trips, vous pourrez obtenir des mises à jour du trafic en temps réel et une estimation des temps de trajet vers des lieux tels que votre domicile et votre travail, directement sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez également trouver des restaurants, des magasins et d'autres endroits favoris à proximité en appuyant sur le widget Maps Search.