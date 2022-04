Apple pourrait dévoiler son casque de réalité mixte en même temps que iOS 16

Cela fait maintenant plusieurs années qu’on sait qu’Apple va bientôt présenter son premier casque de réalité augmentée et réalité virtuelle. Le géant américain pourrait bien évoquer ce nouveau produit lors de la présentation d’iOS 16.

Dans sa nouvelle newsletter « Power On », le journaliste Mark Gurman a de nouveau évoqué le prochain casque de réalité mixte d’Apple. D’après ses informations, les versions bêta d’iOS 16, dont le nom de code est Sydney, « sont pleines de références au casque et à ses interactions avec l’iPhone ». Ce dernier est souvent nommé “Apple Glass“, bien que ce nom ne soit pas définitif.

Bien qu’il précise qu’une présentation complète du casque soit exclue d’ici peu, Apple pourrait tout de même commencer à évoquer son premier casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée à l’occasion de sa prochaine conférence, la WWDC 2022 qui se tiendra du 6 au 10 juin 2022. En effet, la conférence sera surtout l’occasion pour Apple de présenter les nouveaux systèmes d’exploitation destinés aux iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac. Cependant, Apple devrait également y dévoiler quelques produits comme un iMac Pro, et donner plus de précisions aux développeurs à propos de ses projets de réalité mixte.

Lire également : Microsoft abandonnerait HoloLens 3, son prochain casque de réalité mixte

Que sait-on du casque de réalité mixte d’Apple ?

Selon les informations de Ming-Chi Kuo, nous avions appris qu’Apple pourrait lancer son casque de réalité mixte en quantités très limitées dès la fin de cette année. Cette première version serait avant tout réservée aux développeurs qui se chargeront de concevoir des applications compatibles pour que le public puisse en profiter les années suivantes.

Ainsi, Ming-Chi Kuo avait aussi dévoilé que la première version casque serait certainement hors de prix. On s’attend également à ce que ce nouvel appareil d’Apple réutilise des éléments d’autres produits, dont notamment le chargeur 96W des MacBook Pro 2021. Cela montre qu’Apple songe à apporter une certaine puissance à son casque. Il alimenterait ainsi les deux processeurs du casque : un gravé en 5 nm tandis que le deuxième serait gravé en 4 nm. Enfin, on sait qu’il présentera un avantage de taille par rapport à ses concurrents : il serait beaucoup plus léger et confortable.

Source : Bloomberg