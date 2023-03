Apple déploie iOS 16.4 bêta 2 sur les iPhone, voici toutes les nouveautés de la mise à jour

Apple a publié aujourd'hui la deuxième version bêta d'iOS 16.4 pour les développeurs, et bien qu'elle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que la première version bêta, il y a quelques ajouts notables qui méritent d'être connus.

Il y a presque deux semaines, Apple publiait la première version bêta d'iOS 16.4. Cette mise à jour contenait notamment des améliorations pour Web Safari ou les claviers, mais on retrouvait également de nouveaux émojis ou encore la 5G Standalone, qui promet de booster les débits sur les iPhone 14. Pour rappel, cette technologie avait été lancée par T-Mobile outre-Atlantique en novembre de l’année dernière, et promet des débits plus rapides, jusqu’à 3 Gbps.

Maintenant, la société diffuse la deuxième version bêta alors que le cycle de test se poursuit. L’ajout le plus notable de cette nouvelle version est probablement la réintroduction de l'animation de rotation de page sur Apple Books, qui avait été supprimée dans une version précédente de l'OS. L'animation est facultative, ce qui permet aux utilisateurs de l'activer ou de la désactiver comme ils le souhaitent.

Quelles nouveautés sur iOS 16.4 bêta 2 ?

En plus de la nouveauté sur Apple Books, le code de la version bêta d'iOS 16.4 confirme qu'Apple continue de travailler sur l'application Apple Music Classical, et suggère qu'elle pourrait être lancée dans un avenir assez proche. L'écoute d'Apple Music Classical nécessitera que les utilisateurs aient installé l'application Apple Music standard. « Pour écouter Apple Music Classical, vous devez installer Apple Music », peut-on lire sur une ligne du framework MusicKit.

Le code d'iOS 16.4 confirme également que les utilisateurs de Corée du Sud pourront ajouter des cartes de crédit et de débit à l'application Wallet pour les utiliser avec Apple Pay, ce qui suggère qu'iOS 16.4 ajoutera Apple Pay dans le pays. Si la prise en charge d'Apple Pay dans de nouvelles régions n'est pas nécessairement liée aux mises à jour d'iOS, le régulateur de la Corée du Sud a exigé qu'Apple révise les conditions générales de la plateforme pour se conformer aux lois du pays. De tels changements ont donc été mis en œuvre avec iOS 16.4 bêta 2.

Sous Réglages > Général > À propos de, où Apple a une section “Couverture” qui répertorie vos appareils Apple avec AppleCare+, Apple a ajouté une icône à côté de chacun de vos produits listés. Cette section comprend notamment votre iPhone et les périphériques connectés comme l'Apple Watch et les AirPods.

L'application Podcasts prend aussi désormais en charge les chaînes de la bibliothèque, la fonctionnalité CarPlay étendue et une fonction Up Next améliorée qui vous permet de reprendre les épisodes et de sauter ce que vous ne voulez pas écouter.

Enfin, Apple a apporté quelques modifications mineures à la section Always On Display de l'application Réglages sur les modèles iPhone 14 Pro. Dans la nouvelle bêta, le bouton permettant de désactiver l'option Always On Display figure désormais sous les autres boutons permettant d'afficher le fond d'écran et les notifications, et non plus au-dessus. Il s’agit d’un changement mineur, mais qui devrait le rendre plus accessible puisqu’il tombe plus facilement sous le doigt.

Malheureusement, le bug qui impacte l'application France Identité et qui retarde donc l'arrivée des cartes d'identité numériques sur les iPhone en France ne semble pas avoir été résolu avec cette nouvelle version. Cependant, le problème est bien en cours d'investigation chez Apple, et devrait rapidement recevoir un correctif.

Qui peut installer iOS 16.4 bêta 2 ?

Notez que iOS 16.4 bêta 2 est déjà disponible pour les bêta-testeurs enregistrés. L’accès aux bêta développeurs coûte désormais 99 dollars par an pour tout le monde, alors qu’il était auparavant gratuit.

Si vous faites partie du bon groupe vous pouvez installer la nouvelle version en vous rendant dans l'application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour du logiciel. La nouvelle mise à jour sera diffusée aux bêta-testeurs publics plus tard dans la semaine. Le numéro de build pour iOS 16.4 bêta 2 est 20E5223e. Il faudra ensuite attendre plusieurs semaines avant qu'Apple déploie officiellement iOS 16,4 pour l'ensemble des propriétaires d'iPhone éligibles.