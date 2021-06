iOS 15 : Apple révèle la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour

Apple vient de lever le voile sur la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour iOS 15. Bonne nouvelle pour les utilisateurs : tous les iPhone qui ont pu passer à iOS 14 pourront installer la prochaine version de l'interface. Cette année, aucun modèle de smartphone n'est privé de la mise à jour. Même l'iPhone 6s/6s Plus annoncé en 2015 pourra installer iOS 15 !

Fidèle à ses habitudes, Apple a profité de la WWDC 2021 pour annoncer toutes les nouveautés de ses systèmes d'exploitation. Sans surprise, le géant de Cupertino s'est longuement attardé sur iOS 15, la prochaine version de l'interface des iPhone.

La mise à jour iOS 15 inaugure un FaceTime entièrement revu avec des liens d'invitation et une fonction appelée “SharePlay”, un mode ne pas déranger amélioré baptisé Focus, une nouvelle application Météo, des cartes 3D pour Apple Plans, et une application photo capable d'identifier du texte dans une photo et de le copier-coller.

Voici la liste des iPhone compatibles avec iOS 15

Comme annoncé plus haut, tous les iPhone déjà compatibles avec iOS 14 sont compatibles avec la mise à jour vers iOS 15. Parmi ceux-ci, on trouve sans surprise les iPhone 12, les derniers smartphones haut de gamme de la marque, et une foule de terminaux plus anciens.

Fidèle à ses habitudes, Apple offre un suivi logiciel exemplaire sur les appareils de son catalogue. Ainsi, les iPhone 6s/6s Plus, les deux flagships sortis en 2015, peuvent profiter de la dernière version d'iOS. Parmi les téléphones compatibles, on trouve aussi l'iPhone SE premier du nom. 5 ans après sa sortie, l'iPhone milieu de gamme profite toujours des dernières nouveautés logicielles.

Une précédente rumeur affirmait qu'Apple allait déclarer ces modèles obsolètes avec iOS 15. Ce n'est finalement pas le cas mais on s'attend à ce que les smartphones soient privés d'iOS 16 l'année prochaine. Notez aussi la présence d'un iPod Touch au sein de la liste des appareils compatibles.