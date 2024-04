Apple ne sait plus quoi faire de ses iPhone en état de marche… alors il les détruit plutôt que de les recycler

En pleine période de communication sur ses efforts environnementaux, Apple se retrouve au cœur d'une controverse. Une enquête révèle que des iPhone en état de fonctionnement seraient détruits au lieu d'être recyclés. Ce scandale survient alors que l'entreprise fait la promotion de sa politique de neutralité carbone pour 2030.

Chaque année, Apple se positionne comme un leader en matière de responsabilité environnementale. L’entreprise met en avant ses efforts pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Les rapports publiés pour le Jour de la Terre vantent des réductions importantes de ses émissions de gaz à effet de serre, avec une diminution de plus de 55 % depuis 2015. Cependant, des informations révélées par Bloomberg dévoile les pratiques de recyclage de la société qui pourraient ternir cette image verte.

L'enquête suggère que plusieurs iPhone, censés être recyclés, ont été en réalité détruits malgré leur bon fonctionnement. Cette situation intervient alors qu'Apple dispose de technologies avancées pour le recyclage, incluant les robots Liam et Daisy, qui sont conçus pour démanteler les appareils et minimiser les déchets.

Un partenaire d’Apple aurait revendu près de 100 000 iPhone au lieu de les recycler

Le scandale a éclaté suite à un audit chez GEEP, un des partenaires canadien d'Apple dans le recyclage de ses smartphones. L'audit a exposé que près de 100 000 unités, principalement des iPhone, avaient été détournées et vendues au lieu d'être démontées pour récupérer leurs pieces . Cette affaire révèle des failles importantes dans la sécurité et l'efficacité de son processus de recyclage. Et surtout, elle expose la société a un conflit entre ses pratiques commerciales et ses ambitions environnementales clairement affichées.

En réaction à cette situation, Apple a décidé de porter plainte contre GEEP, et a même exigé une indemnisation de 22 millions de dollars – environ 20 millions d’euros – pour compenser les pertes dues à ces manquements. Plus largement, ce scandale incite l'entreprise à revoir et à améliorer ses pratiques de surveillance et de contrôle au sein de ses chaînes de sous-traitance. Il est crucial pour la société de renforcer ces mécanismes pour éviter de futures controverses, ce qui est essentiel pour préserver sa réputation d'acteur engagé dans la protection de l'environnement.

Source : Bloomberg