iOS 16 : Messages vous propose d’éditer vos discussions ou de les supprimer

Malgré son grand âge, l'application Messages continue se peaufiner au fil des nouvelles versions d'iOS. Si Apple lui offre souvent quelques retouches mineures, c'est une fonctionnalité très attendue qui envoie de voir le jour : la possibilité d'éditer un message après envoi, voire de le supprimer.

Qui n'a jamais pesté contre un message tapé et envoyé trop vite ? Des fautes d'orthographe (malgré l'outil de correction très élaboré d'Apple), une virgule oubliée ou un possible malentendu sur un mot… “Mais ce n'est pas ce que je voulais dire !”. Et c'est le drame.

Si vous êtes un inconditionnel de Messages sur votre iPhone, Apple a enfin pensé à vous. Avec iOS 16, Messages se met à jour et offre désormais le moyen d'éditer un message déjà envoyé. Et il est même possible de le supprimer, afin que le destinataire ne le lise pas s'il ne l'a déjà fait.

Messages sur iOS 16 permet d'éditer le texte de vos discussions

En réalité, très peu d'applications de messagerie offrent aujourd'hui la possibilité d'éditer ses discussions. WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram… Aucun de ces outils pourtant hyper populaires ne le permet. Alors oui, il y a bien Skype, mais la célèbre application de Microsoft est aujourd'hui en totale perdition…

Mais voilà que débarque iOS 16 et avec lui, une nouvelle version de Messages. L'application d'Apple va ainsi offrir aux utilisateurs les trois fonctionnalités suivantes :

la capacité d' éditer un message déjà envoyé

déjà envoyé la possibilité de supprimer un message après envoi

après envoi la possibilité de marquer un message comme “non lu”, afin de le consulter plus tard

De quoi éditer les messages envoyés trop rapidement a posteriori et d'éviter les malentendus ou les rappels à l'ordre parce qu'on a laissé passer une faute.

Ce ne sont pas les seules nouveautés de Messages. Désormais, lorsque vous dictez un message, le clavier reste ouvert à l'écran. En outre, il prend en charge la détection d'emoji quand l'utilisateur dicte son message. Enfin, dernières petites nouveautés : un nouveau bouton permet d'afficher les SMS tandis que vous discutez avec votre interlocuteur.

Toutes ces nouveautés sont d’ores et déjà accessibles aux développeurs. Une version bêta publique d'iOS 16 sera quant à elle accessible dès le mois prochain.

