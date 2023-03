iPhone : la mise à jour iOS 16.4 va améliorer la qualité des appels

Les utilisateurs d’iPhone vont être ravis, une nouvelle mise à jour ajoute une fonctionnalité qui viendra améliorer la qualité audio de vos appels, en isolant votre voix du bruit environnant.

Après plusieurs bêta successives, Apple se prépare enfin à déployer sa nouvelle mise à jour iOS 16.4 pour tous, et cette dernière va venir ajouter une nouvelle fonctionnalité surprise : Voice Isolation. D’après Apple, l'isolation vocale pour les appels cellulaires donne la priorité à votre voix et bloque les bruits ambiants autour de vous, améliorant ainsi la qualité des appels.

Apple n’est pas le premier à déployer une telle fonctionnalité sur ses smartphones, puisqu’avant lui, Google avait déjà introduit Clear Calling sur ses Pixel 7 et 7 Pro, qui fonctionne de la même manière. La bonne nouvelle, c’est que chez Apple, la fonctionnalité fonctionnera pour les appels téléphoniques, mais également pour FaceTime.

Voice Isolation va améliorer les appels sur iPhone

D’après quelques bêta-testeurs qui ont pu essayer la fonctionnalité, vous pouvez activer l’isolation vocale en ouvrant le Centre de contrôle lors d’un appel FaceTime. L’option se trouvera dans « Mode Micro », puis « Isolation vocale ».

Les appels téléphoniques profiteront également d’une meilleure isolation sonore. Pour cela, il suffira également d’ouvrir le Centre de contrôle, d’appuyer sur Mode micro puis de sélectionner l’option « Standard ».

Il reste maintenant à voir si celle-ci se montrera aussi efficace que la solution de Google déjà présente sur sa série Pixel 7. N'hésitez pas à nous le dire en commentaires si vous avez déjà pu essayer les deux. On ne sait pour l’instant pas exactement quand arrivera iOS 16.4 pour tous les propriétaires d’iPhone, ni si la fonctionnalité Voice Isolation sera disponible sur tous les modèles compatibles avec la mise à jour, ou seulement les plus récents.

Apple a diffusé la version Release Candidate (RC) d'iOS 16.4 et d'iPad OS 16.4 aux développeurs enregistrés, donc elle ne devrait plus tarder à arriver pour tous. Rappelons que l’accès aux bêta développeurs coûte désormais 99 dollars par an pour tout le monde, alors qu’il était auparavant gratuit. Il vaut donc mieux attendre les bêta publiques ou encore les versions stables si vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités sans dépenser votre argent.