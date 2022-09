iOS 16.1 : l’indicateur de pourcentage de la batterie change de forme sur les iPhone

Après de multiples plaintes des utilisateurs sur les réseaux sociaux, Apple a enfin apporté des changements au design de l’indicateur de pourcentage de la batterie sur sa dernière bêta 2 d’iOS 16.1.

Avec la sortie d’iOS 16 au début du mois, Apple avait marqué le retour du pourcentage de batterie sur ses derniers iPhone. Bien que très attendue depuis des années, la fonctionnalité n’a pas manqué de créer la polémique sur les réseaux sociaux, notamment parce qu’Apple n’avait pas conservé l’apparence de l’ancien indicateur.

En effet, que votre batterie soit chargée à 100 % ou à seulement 50 %, l’indicateur affichait toujours que votre batterie était pleine, ce qui rendait la lecture de l’autonomie restante plus compliquée. Heureusement, Apple a finalement fini par écouter les retours des utilisateurs mécontents, et a redesigné l’indicateur dans sa dernière mise à jour.

L’indicateur de la batterie affiche enfin correctement l’autonomie restante

Après avoir apporté le pourcentage de batterie à plus de modèles d’iPhone avec la première bêta, la deuxième bêta de sa mise à jour iOS 16.1 a enfin modifié l’apparence de l’indicateur en haut à droite de la barre des tâches. Désormais, si votre batterie n’est remplie qu’à moitié, l’indicateur de la batterie affichera bien que l’accumulateur n’est pas complètement rempli.

Cependant, d’après les premiers utilisateurs de la mise à jour, l’indicateur ne changera pas de couleur en fonction du pourcentage de la batterie restant. On aurait pu espérer qu’il devienne orange à moins de 50 %, puis rouge à moins de 20 %.

En plus de modifier l’apparence de l’indicateur de la batterie, la deuxième bêta d’iOS 16.1 semble corriger le bug du GPS sur les iPhone 14 Pro. Ces derniers ne seront désormais plus perdus lorsqu’ils tenteront de se géolocaliser. Pour rappel, comme l'Apple Watch Ultra, les deux modèles d'iPhone 14 Pro sont dotés d'un support GPS à double fréquence. Cela signifie que les iPhone peuvent recevoir les signaux des satellites GPS fonctionnant à la fois sur l'ancienne fréquence L1 et sur la fréquence L5, plus puissante, qui peut mieux traverser les obstacles tels que les bâtiments et les arbres. La géolocalisation des appareils devrait donc être beaucoup plus précise que sur les autres modèles.