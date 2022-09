iOS 16.1 : la première bêta apporte le pourcentage de batterie à plus de modèles d’iPhone

Juste après le déploiement de la version finale d’iOS 16, Apple a sorti une nouvelle version bêta de son système d’exploitation : la mise à jour 16.1. Celle-ci apporte quelques nouveautés, on vous dit tout ce qui change sur cette version.

Alors qu’Apple vient à peine de déployer iOS 16 sur tous les iPhone compatibles, c’est-à-dire tous les modèles après l’iPhone 8, une nouvelle version bêta est dès à présent disponible : la mise à jour iOS 16.1. Parmi les nouveautés de cette nouvelle version, Apple a annoncé aux développeurs que l’API ActivityKit était enfin disponible, ce qui leur permettra d’intégrer les activités en direct (Live Activities) dans leurs applications.

Pour ceux qui ne le savent pas, les activités en direct sont des notifications interactives qui restent à jour et vous permettent de garder un œil sur ce qui se passe en temps réel. Vous pouvez donc configurer ses activités sur votre écran de verrouillage pour vous tenir au courant du score d’un match ou encore de surveiller l’arrivée de votre chauffeur sans même avoir besoin de déverrouiller votre smartphone.

Le pourcentage de batterie arrive sur plus d’iPhone

Avec iOS 16, Apple avait introduit une nouvelle fonctionnalité permettant à quelques iPhone d’afficher le pourcentage de batterie dans la barre d’état. Néanmoins, certains iPhone avaient été privés de cette fonctionnalité : l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini ainsi que l’iPhone 13 mini. Avec iOS 16.1, ces quatre modèles sont enfin compatibles.

En plus du pourcentage de batterie, la mise à jour s'accompagne également d'une nouvelle fonction de recharge : la Clean Energy Charging. La société affirme que cette fonctionnalité vise « réduire votre empreinte carbone » en « chargeant de manière sélective lorsque de l'électricité à faible émission de carbone est disponible ». Vous pouvez trouver ce paramètre dans le menu “Batterie” de l'application Paramètres et en appuyant sur l'option “Santé et charge de la batterie”.

Enfin, Apple ajoute la possibilité de supprimer l'application Wallet de l'iPhone. Ceux qui n’utilisent pas l’application pourront donc faire un peu de place sur l’espace de stockage de leur appareil. Cependant, la suppression de l'application Wallet signifie que vous ne pourrez pas utiliser un certain nombre de fonctionnalités différentes, y compris Apple Pay, Apple Cash et Apple Card.