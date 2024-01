Précommande Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra : où les acheter au meilleur prix ?

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sont déjà disponibles à la précommande pour une sortie le 23 janvier 2024. Samsung propose une offre de lancement qui permet de les acheter moins cher. On vous dit comment les précommander au meilleur prix.

Un peu plus tôt que d'habitude, la série Galaxy S24 arrive sur le marché français en ce mois de janvier. Cette nouvelle génération est porteuse de nombreuses promesses, notamment en matière d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas là d'un terme marketing pompeux comme on en a l'habitude.

Nous avons en effet pu constater lors de notre prise en main des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra qu'ils apportaient de réelles évolutions pratiques dans l'utilisation de tous les jours. Nous remarquons aussi quelques modifications subtiles, mais visibles en ce qui concerne le design des trois modèles. Le S24 Ultra dispose désormais d'un châssis en titane à l'instar des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Où acheter les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra au meilleur prix ?

Comparativement aux modèles précédents, Samsung a baissé les prix des Galaxy S24 et S24+ de 60 euros et 50 euros respectivement. Seul le Galaxy S24 Ultra voit son prix augmenter de 50 euros pour le modèle de base. Les trois smartphones sont déjà disponibles en précommande. Les livraisons démarreront le 23 janvier 2024.

ACHETER LE GALAXY S24, S24+ OU S24 ULTRA SUR AMAZON

ACHETER LE GALAXY S24, S24+ OU S24 ULTRA SUR BOULANGER

ACHETER LE GALAXY S24/S24+ SUR LE SITE DE SAMSUNG

ACHTER LE GALAXY S24 ULTRA SUR LE SITE DE SAMSUNG

Galaxy S24

128 Go : 899 euros

256 Go : 959 euros

Galaxy S24+

256 Go : 1169 euros

512 Go : 1299 euros

Galaxy S24 Ultra

256 Go : 1469 euros

512 Go : 1589 euros

1 To : 1829 euros

Jusqu'au 30 janvier 2024, Samsung propose une offre de lancement qui permet d'acheter le Galaxy S24, le S24 Plus et le S24 Ultra moins chers. C'est en effet le retour de l'offre “Deux fois plus de stockage pour le même prix”. En d'autres termes, les modèles 256 Go sont disponibles aux prix des versions 128 Go et ainsi de suite.

Le Galaxy S24 de 256 Go revient donc à 899 € au lieu de 969 €, ce qui correspond à une réduction immédiate de 70 €. Notez que pour tous les modèles, Samsung propose un bonus de reprise. Il est de 50 € pour le Galaxy S24 et de 100 € pour les deux autres. Si vous décidez de revendre un vieil appareil, même s'il est en très mauvais était.

Ce bonus comme son nom l'indique vous est offert en plus de la valeur du rachat de votre ancien appareil. Le Galaxy S24 de 256 Go pourrait ainsi vous revenir au final à 849 € au lieu de 959 €, ce qui correspond à une réduction de 120 €. Voir les modalités du bonus de reprise ici.

Les caractéristiques des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra

On commence par le changement le plus notable des fiches technique : le SoC. Samsung revient à sa puce maison Exynos pour les Galaxy S24 et S24+. Les deux sont en effet équipés de l'Exynos 2400 gravé en 3 nm. Seul le Galaxy S24 Ultra reste sur une puce Qualcomm, en l'occurrence le Snapdragon 8 Gen 3. Tous les trois modèles dispose de 12 Go de mémoire RAM.

Et pour ceux qui pourraient s'inquiéter du retour de l'Exynos réputé moins efficace que les puces Snapdragon, Samsung assure que les errements du passé sont cette fois-ci derrière nous. Pour en venir la partie photo, les nouveaux Galaxy S24 et S24+ conservent les mêmes capteurs que les S23 et S23+.

Le Galaxy S24 Ultra conservent quant à lui 3 capteurs mais troque le téléobjectif périscopique de 10 MP (Zoom optique 5X) de son prédécesseur contre un module de 50 MP, toujours en zoom optique 5X.

Pour les trois smartphones, Samsung propose une fois encore les meilleurs écrans du marché avec du Dynamic AMOLED 2X, 1 à 120 Hz de rafraîchissement et surtout une luminosité record de 2600 nits. Pour tout savoir des trois modèles, n'hésitez pas à consulter notre prise en main des Galaxy S24 Series.