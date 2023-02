Test Xiaomi 13 Pro : de belles améliorations qui se paient très cher

Après plus de deux mois d’attente, le Xiaomi 13 Pro débarque enfin en France. Cette nouvelle itération du smartphone haut de gamme du fabricant chinois monte encore en gamme, que ce soit au niveau de sa fiche technique ou encore de son prix. Alors, que vaut cette nouvelle génération ? Réponse dans notre test complet.

Xiaomi lançait en décembre dernier en Chine ses Xiaomi 13 et 13 Pro, mais il aura finalement fallu attendre plus de deux mois avant de les voir arriver chez nous. Au total, ce sont trois nouveaux smartphones qui débarquent en France, le Xiaomi 13 Lite, le Xiaomi 13 ainsi que le Xiaomi 13 Pro. C’est sur le modèle le plus haut de gamme que nous nous attarderons ici.

Avec cette nouvelle itération, le fabricant chinois reprend la formule du Xiaomi 12 Pro de l’année précédente. Cependant, il vient corriger plusieurs de ses défauts, grâce notamment au dernier SoC de Qualcomm, mais également à une partie photo plus ambitieuse. Le smartphone promet d’offrir ce qui se fait de mieux chez Xiaomi, avant l’arrivée d’un modèle Ultra au printemps prochain.

Que ce soit son capteur de 1 pouce ou encore son écran plus lumineux que jamais, l’appareil a de sérieux arguments pour venir se frotter au OnePlus 11, au Vivo X90 Pro ou encore au célèbre Galaxy S23+. Alors, le Xiaomi 13 Pro est-il à la hauteur de son nom ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 Pro sera disponible sur le site officiel de Xiaomi en précommande dès 18h, et les expéditions débuteront dès le 8 mars prochain. Le Xiaomi 13 Pro est proposé en deux coloris : Ceramic White et Ceramic Black. C’est ce dernier que nous testons ici. Comme il s’agit d’un smartphone haut de gamme, il fallait évidemment s’attendre à un tarif très élevé. Chez nous, une seule configuration de stockage est proposée :

Xiaomi 13 Pro 12 Go + 256 Go : 1299€

Le fabricant chinois avait fait grimper les prix des Xiaomi 12 l’année dernière, et le Xiaomi 13 Pro suit la même tendance. Après Apple et ses iPhone 14 et plus récemment Samsung et ses Galaxy S23, Xiaomi augmente à son tour les tarifs de ses smartphones haut de gamme. Le nouveau modèle est donc proposé à 200 euros de plus que la génération précédente, qui avait été vendue à 1099€.

Pour toute précommande d’un Xiaomi 13 Pro jusqu’au 7 mars 2023, le fabricant vous offrira un téléviseur Xiaomi TV P1E de 43 pouces, d’une valeur de 449 euros. Il s’agit donc d’un des plus gros cadeaux que Xiaomi a fait à l’occasion d’un lancement, mais pas sûr que cela fasse passer la pilule pour tout le monde après une augmentation de prix aussi importante.

Fiche technique

Xiaomi 13 Pro Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Ecran Samsung AMOLED E6

6,73 pouces

QHD+ (3200 x 1440 pixels)

LTPO 3.0 1-120 Hz

1900 nits

Gorilla Glass Victus OS Android 13 + MIUI 14 RAM 12 Go Stockage MicroSD Non Photo Capteur principal 50 MP IMX989 1 pouce

Ultra grand-angle 50 MP JN1

Téléobjectif 50 MP JN1 Zoom optique 3.2X + Macro (objecrif flottant)

Couleurs et lentilles Leica Selfie 32 MP Batterie 4820 mAh

Recharge rapide filaire 120 W

Sans fil 50 W

Inversée 10 W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68

Design

Avant d’évoquer le design, petit tour du contenu de la boîte. Sans surprise, on retrouve évidemment le smartphone. Bon point, il est accompagné d’un chargeur 120 W (adaptateur secteur + câble), qui vous coûterait un peu plus d’une cinquantaine d’euros si vous deviez l’acheter séparément. La boîte comprend également une coque en plastique, ce qui est appréciable, mais celle-ci marque rapidement, gare aux traces de doigts.

Enfin, notons aussi la présence des notices habituelles ainsi qu’une tige pour retirer le tiroir SIM (Dual SIM), et d’une protection en plastique déjà appliquée sur l’écran, un petit plus par rapport à plusieurs de ses concurrents.

À l’avant, on retrouve un écran légèrement incurvé dont nous reparlerons en détail plus tard. Il est surplombé d’un poinçon centré qui abrite la caméra frontale, et les bordures sont assez fines. Xiaomi annonce une protection en verre Gorilla Glass Victus à l’avant, mais pas à l’arrière.

Au dos, Xiaomi a opté pour un design très brillant et très réfléchissant. Cet effet miroir s’accompagne néanmoins d’un défaut majeur : c’est un vrai aimant à trace de doigts. Le module photo carré est placé dans le coin supérieur gauche et est composé de trois caméras et d’un flash LED. On retrouve également la mention « Leica », le nouveau partenaire de Xiaomi sur la photo. Le bloc photo est assez large, mais cela a un avantage : le smartphone reste stable une fois posé sur une table.

Le Xiaomi 13 Pro est moins gros que ses concurrents, sans pour autant être un poids plume. Le smartphone mesure 162,9 x 74,6 x 8,38 mm pour 229 grammes. C’est donc un téléphone qui nécessitera d’être utilisé à deux mains dans la plupart des situations, et qui demande de la place dans votre poche ou dans votre sac.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, Xiaomi avait fait l’impasse sur une certification avec son modèle précédent, mais ce Xiaomi 13 Pro est bien certifié IP68. Le smartphone devrait donc théoriquement être protégé s’il est immergé dans de l’eau claire (et non de l’eau salée ou chlorée).

Écran

Le Xiaomi 13 Pro est équipé d’un grand écran de 6,73 pouces avec une définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) avec un ratio 20:9. Certains le jugeront trop imposant, mais c’est tout de même très agréable pour jouer, regarder du contenu multimédia ou même simplement naviguer sur le Web.

Il s’agit d’une dalle AMOLED Samsung E6 de dernière génération, avec un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Au programme, une profondeur de couleur 10-bit, une couverture de 100 % des espaces colorimétriques sRGB et P3, mais également du HDR10+, du Dolby Vision ou encore du HLG.

La particularité de l’écran est surtout de proposer une luminosité beaucoup plus élevée que la génération précédente, Xiaomi annonçant des pics jusqu’à 1900 nits. Il s’agirait donc théoriquement de l’écran le plus lumineux sur un smartphone Android.

Dans la réalité, ce n’est pas vraiment le cas. L’écran du Galaxy S23 Ultra était légèrement plus lumineux, mais le Xiaomi 13 Pro n’a pas grand-chose à envier à son concurrent. Après l’utilisation de notre sonde, nous pouvons noter que la dalle AMOLED offre sans surprise un contraste infini, ce qui permet d’obtenir de très nombreuses nuances de gris.

En ce qui concerne les différents schémas de couleurs, Xiaomi propose toujours 4 options sur ses smartphones : Intense, saturé, couleur original, ainsi qu’un paramètre avancé qui permet de jouer avec les réglages avec plus de précision. Dans celui-ci, vous pouvez notamment choisir votre échantillon colorimétrique préféré (sRGB, DCI-P3) et vos ajustements (contraste, teinte, saturation, etc.). Bref, un mode qui saura ravir les experts.

D’après nos relevés, en mode Intense, la température des couleurs est très élevée, puisqu’elle atteint les 7200° kelvin (6500 K témoignant d'une température parfaite). En revanche, le Delta E moyen est très correct, puisque nous l’avons mesuré à 2.8 (moins de 3 étant très bon). La luminosité maximale manuelle atteint les 562 cd/m². C’est donc largement assez pour continuer à utiliser son smartphone en plein soleil.

En mode Saturé, rebelote, mais les températures sont légèrement moins élevées, à 7100° kelvin. Cependant, le Delta E moyen s’envole à 3.7. Certaines couleurs, comme le vert, le jaune et le rouge, sont un peu fluo. Le bleu est bien mieux respecté que les autres couleurs primaires. De son côté, la luminosité manuelle maximale est assez similaire, à 555 cd/m2.

Enfin, en « couleur original », les nuances sont effectivement bien plus respectées. La température est presque parfaite à 6200° kelvins, le Delta E moyen est excellent à seulement 1.6, mais la luminosité n’atteint que les 479 cd/m². Les couleurs les moins respectées sont les nuances de bleu et de vert, mais elles demeurent bien maîtrisées.

Sous l’écran, on retrouve toujours un lecteur d’empreintes digitales optique, qui s’est montré dans l’ensemble assez réactif et fiable, mais nous devions très occasionnellement nous y reprendre à deux fois pour déverrouiller le smartphone. On espère que Xiaomi passera à l’ultrasonique sur la prochaine génération.

Pour les gamers, notez que l’échantillonnage tactile de la dalle n’est « que » de 240 Hz, en baisse par rapport aux 480 Hz du Xiaomi 12 Pro. Elle reste néanmoins très réactive, et nous n’avons rencontré aucun problème de ce côté-là.

Interface

Le Xiaomi 13 Pro est livré avec Android 13 et la nouvelle surcouche MIUI 14. Le fabricant annonce trois ans de mises à jour Android majeures et quatre ans de correctifs de sécurité, ce qui veut dire que le smartphone devrait en théorie recevoir Android 16 et MIUI 17. Cependant, Xiaomi n’a jamais été un exemple en termes de suivi du logiciel en Europe, et on s’attend à ce que ce modèle ne reçoive des mises à jour que très ponctuellement.

Comme toujours chez Xiaomi, on découvre dès l’ouverture du smartphone beaucoup d’applications préinstallées, et certaines ne peuvent pas être désinstallées. Parmi les bloatwares, on retrouve même la présence de TikTok, Snapchat, Spotify, Netflix, LinkedIn, Facebook ou encore Booking.com. Xiaomi n’est donc pas encore prêt de laisser ses mauvaises habitudes au placard.

Avec MIUI 14, Xiaomi promet toujours plus de fluidité et moins de bugs, et c’est effectivement ce que nous avons constaté. Rien à redire sur l’efficacité de la surcouche, qui offre des transitions rapides et sans saccades.

Une des forces de cette surcouche est la personnalisation, mais on s’éloigne beaucoup d’Android Stock, ce que certains n’apprécieront pas. Cette nouvelle version propose également d’agrandir certaines applications sur l’écran d’accueil, comme vous pouvez le voir ci-dessous avec Mi Vidéo.

Performances

Au niveau des performances, le Xiaomi 13 Pro profite comme d’habitude de ce qui se fait de mieux sur le marché pour les smartphones Android : une puce Snapdragon 8 Gen 2. Gravé par TSMC en 4 nm, ce nouveau processeur entend bien corriger les défauts de son prédécesseur gravé par Samsung, le Snapdragon 8 Gen 1, et c’est bien ce qu’il fait. Au programme, une dissipation thermique et une consommation énergétique mieux maîtrisées, et des performances en hausse.

Dans nos benchmarks habituels, c’est-à-dire Geekbench, 3DMark, AnTuTu ou encore PCMark, le Xiaomi 13 Pro est bien à la hauteur des attentes. Sous Geekbench, le smartphone obtient un score de 1421 points en single-core, et de 5171 points en muti-core, soit exactement ce que l’on peut attendre de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Sur AnTuTu, le smartphone culmine à 1274482 points, ce qui est excellent.

Cependant, sur 3DMark Wild Life Extreme, le Xiaomi 13 Pro n’obtient qu’environ 3000 points, bien loin derrière les 3500 points du Galaxy S23 Ultra. Sur PCMark, le smartphone s’arrête également à 13576 points, contre un peu plus de 15000 chez la concurrence. Xiaomi a probablement voulu limiter les performances dans ces tests afin de limiter la surchauffe, et maximiser l’autonomie de son appareil. La température ne monte pas au-dessus de 42 degrés, donc nous avons probablement affaire à une petite bride sur le GPU.

Le processeur est épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X, extensible jusqu’à 3 Go grâce à la fonctionnalité de mémoire vive virtuelle. On retrouve également 256 Go de stockage UFS 4.0. Malheureusement, point négatif, Xiaomi se contente toujours d’une connectique USB-C 2.0, ce qui ne vous permettra ni de transférer des fichiers à toute vitesse ni de connecter un écran externe à l’appareil.

Au niveau de la connectivité, Xiaomi utilise le modem Snapdragon X70 du Snapdragon 8 Gen 2. Ce dernier lui permet évidemment d’être compatible 5G, mais également Bluetooth 5.3 et même Wi-Fi 7. Cependant, il est encore trop tôt pour pouvoir tester les performances de la nouvelle norme sans-fil. Il faudra attendre une mise à jour qui arrivera ultérieurement, et surtout des routeurs compatibles.

Autonomie et recharge

L’année dernière, l’autonomie du Xiaomi 12 Pro n’était pas son point fort, notamment à cause d’un Snapdragon 8 Gen 1 trop gourmand en énergie, et une batterie de « seulement » 4600 mAh. Le Xiaomi 13 Pro dispose cette fois-ci d’une batterie de 4820 mAh, soit 220 mAh supplémentaires. On a déjà vu que la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 plus efficace énergétiquement permettait à d’autres smartphones de proposer une autonomie solide, et c’est aussi le cas ici.

Durant notre test, nous avons facilement pu tenir deux jours en utilisation mixte. Un peu de réseaux sociaux, de la navigation avec le GPS, un épisode d’une série sur Netflix, quelques dizaines de minutes de jeu et quelques séances photo. L’autonomie est très bonne, sans pour autant être excellente.

Côté recharge rapide, pas de changement par rapport à la génération précédente. Le Xiaomi 13 Pro hérite de la recharge rapide filaire 120W, qui a fait la force du fabricant ces dernières années. Une fois le smartphone complètement déchargé, voici à quelle vitesse la batterie se remplit :

0 à 20% en 5 minutes

0 à 40% en 10 minutes

0 à 55% en 15 minutes

0 à 70% en 20 minutes

0 à 86% en 25 minutes

0 à 100% en 30 minutes.

Si vous trouvez cela trop lent, pas de panique. Il s’agissait ici d’un mode par défaut, mais le smartphone est capable de se recharger bien plus rapidement en activant une option spéciale. Une fois branché et allumé, une notification vous propose de booster la recharge, ce qui permettrait de la rendre jusqu’à 30 % plus rapide.

Cependant, cela sera en contrepartie d’une chauffe un peu plus prononcée sur l’appareil. On vous conseille donc de rester en mode normal si vous souhaitez privilégier la longévité de la batterie, et d’activer l’option si vous n’avez pas le temps d’attendre. Le Xiaomi 13 Pro est capable de se recharger entièrement en seulement 19 minutes à pleine puissance. Enfin, notons que nous avons également droit à une recharge rapide sans fil de 50W et à la recharge inversée 10W.

Audio

Cette année, Xiaomi abandonne son partenariat avec le spécialiste de l’audio Harman Kardon, ainsi que ses deux haut-parleurs « symétriques », l’un sur chaque tranche. Le Xiaomi 13 Pro adopte cette fois-ci une configuration plus traditionnelle, avec un haut-parleur placé sur la tranche inférieure, et un autre juste au-dessus de l’écran.

Si l'on conserve donc un son stéréo, celui-ci n’est plus aussi équilibré qu’avant. Cependant, les haut-parleurs offrent toujours un son clair et puissant, même lorsqu’on pousse le volume. Nous avons droit à du son Dolby Atmos sur les applications compatibles. Notons aussi que le haut-parleur inférieur est bien placé du côté droit du port USB-C, ce qui permet de ne pas le cacher avec son doigt en mode paysage. C’est un des reproches que l’on pouvait par exemple faire au Galaxy S23 Ultra, qui a son haut-parleur inférieur à gauche.

Photo

Nous arrivons enfin à la partie photo, sur laquelle Xiaomi a fait beaucoup d’efforts grâce à son nouveau partenariat avec le spécialiste allemand Leica. Le Xiaomi 13 Pro mise sur une configuration photo avec trois caméras, dont une principale IMX989 50 MP de 1 pouce (23 mm, ouverture f/1.9). Elle est accompagnée par un capteur ultra grand-angle ISOCELL JN1 50 MP (14 mm, ouverture f/2.0) et un téléobjectif ISOCELL JN1 50 MP (75 mm, ouverture f/2.0) offrant un zoom optique 3.2X (jusqu’à 70x en numérique).

Ce dernier a également la particularité d’être équipé d’une lentille flottante, qui lui permet également de capturer des clichés macro. Cette technologie, empruntée aux appareils photo DSLR, rend le capteur très polyvalent, puisqu’il est capable de changer dynamiquement sa mise au point.

Lors de l’ouverture de l’application photo, on vous propose de choisir entre deux modes Leica : Vibrant ou Authentic (il vous est évidemment possible de basculer entre les deux à postériori).

Comme son nom l’indique, le mode Vibrant a tendance à faire ressortir les couleurs, sans pour autant que celles-ci soient flashy. De son côté, le mode Authentic offre généralement des couleurs plus naturelles, mais qui peuvent parfois manquer de peps si vos clichés sont destinés à finir sur les réseaux sociaux.

On vous conseille d’utiliser le mode Vibrant le jour, et le mode Authentic la nuit, à moins que vous soyez allergiques aux clichés trop sombres. Si vous souhaitez des images bien exposées quitte à ne plus être totalement fidèles, restez en mode Vibrant.

Pour ce qui est des clichés plus traditionnels, pas de surprise, le Xiaomi 13 Pro sait y faire. En mode automatique, le smartphone fournira dans presque toutes les situations d'excellents clichés avec une bonne gestion des couleurs et des contrastes. Même en 12 MP, les détails sont plutôt bien conservés, quel que soit le type de photo que l'on prend.

En extérieur, même par temps grisâtre, le Xiaomi 13 Pro sait se débrouiller. La gestion de la lumière est très bonne et le traitement se montre très convaincant.

Dans certaines situations plus compliquées, comme ici dans la galerie des Glaces, le smartphone n'a pas réussi à bien exposer l'extérieur du Château de Versailles, mais il s'agit d'un exercice dont peu de smartphones sont vraiment capables d'accomplir avec brio.

Au niveau de l'ultra grand-angle, Xiaomi reprend la même formule que l'année précédente, et les résultats sont à peu près similaires. Le niveau de détails est bon sans pour autant être excellent. On perd notamment quelques détails dans les coins des clichés.

Du côté du zoom, nous avons été étonnés de la qualité des clichés en 3,2X, et le niveau de détail reste très bon lorsque l'on pousse le curseur. Évidemment, en X70, il faut plus s'attendre à un résultat proche de la peinture sur toile, mais il est appréciable que Xiaomi nous donne la possibilité de zoomer aussi loin avec un simple téléobjectif.

Ce téléobjectif s'illustre surtout grâce à sa lentille liquide, qui lui permet de capturer des clichés macro. Chez la plupart de ses concurrents, c'est le capteur ultra grand-angle qui fait office de capteur macro. Les clichés macro capturés avec le téléobjectif se révèlent finalement selon nous plus intéressants que les autres smartphones, et nous permettre vraiment de nous approcher au plus près de notre sujet.

En conditions de basse luminosité, le Xiaomi 13 Pro excelle. Son énorme capteur principal de 1 pouce lui permet de capturer des clichés assez lumineux même dans les endroits les plus obscurs. En mode nuit, les clichés ressortent le plus souvent avec peu voire pas de bruit du tout, ce qui saura ravir les noctambules.

À l'extérieur la nuit, le Xiaomi 13 Pro ne montre pas beaucoup de faiblesses, il parvient à conserver un bon niveau de détail tout en proposant des clichés assez lumineux, sans beaucoup de bruit.

La gestion des couleurs est plutôt bonne, sauf pour les néons rouges, qu'il n'arrive pas vraiment à bien restituer. dans le cas de l'enseigne ci-dessous, on se retrouve plutôt avec de l'orange. Le constat est souvent le même sur les feux de signalisation, mais ce n'est pas dramatique.

À l'avant, pour les selfies, Xiaomi mise toujours sur le même capteur de 32 MP. Celui-ci a toujours tendance à lisser la peau, et donc on perd un peu de détails sur le visage. Xiaomi permet toujours de capturer des portraits en selfie, et le flou d'arrière plan est plutôt satisfaisant. Si vous prenez un selfie de groupe, notez qu'il est également possible de passer de 1x à 0.8x sur la caméra avant, ce qui vous permet d'augmenter légèrement votre champ de vision.

Du côté de la vidéo, le Xiaomi 13 Pro n’est pas encore à la hauteur de tous ses concurrents. La stabilité est très bonne grâce à la technologie HyperOIS et on ne constate pas de saccades lors de mouvements rapides, même lorsqu’on pousse la définition au maximum.

En 1080P, le passage entre le capteur principal et les autres capteurs est assez fluide, mais le zoom est limité à 15X en vidéo. À partir de la 4K, notez qu’il est impossible de passer à l’ultra grand-angle lors de l’enregistrement, et le zoom est limité à 6X. C’est dommage. Il faudra donc commencer à enregistrer en 0.6x directement si vous souhaitez capturer une scène large.

Le Xiaomi 13 Pro est capable de filmer en définition 8K, mais le framerate est limité à 24 FPS. C’est moins que le Galaxy S23 Ultra et ses 30 FPS. On retrouve cependant un mode Ultra Night Video pour filmer dans des conditions de faible luminosité. On apprécie également la possibilité de filmer en 4K 60 FPS en Dolby Vision, comme chez Apple.

Le gros point noir du Xiaomi 13 Pro est probablement les capacités de la caméra frontale, puisqu’elle est toujours limitée au 1080p en 30 FPS, ce qui n’est pas vraiment normal en 2023. On espère vivement que Xiaomi corrigera cela et ajoutera la 4K dans son prochain flagship, le fameux modèle « Ultra » que tout le monde attend.

Conclusion

Vous vous en doutez, le Xiaomi 13 Pro est un excellent smartphone. Que ce soit son processeur surpuissant, sa recharge ultrarapide, son autonomie solide, son bel écran incurvé ou encore la partie photo très polyvalente, l’appareil coche toutes les cases. Le Xiaomi 13 Pro semble être à la hauteur dans n’importe quel scénario, à condition que vous trouviez MIUI agréable à utiliser.

Cependant, ces performances globales attrayantes arrivent avec une contrepartie de taille sur laquelle il est impossible de ne pas revenir : le prix ! Le Xiaomi 13 Pro est vendu à 1299 euros, soit un petit peu moins que les meilleurs smartphones des marques concurrentes. Le fabricant chinois continue donc de prendre un énorme risque en vendant son smartphone à un tel tarif, car les clients pourraient être davantage attirés par d’autres appareils offrant par exemple un meilleur suivi logiciel.