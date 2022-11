Pixel 7 : la rotation automatique et le Tap-to-Wake ont des ratés inexpliqués

De nouveaux problèmes perturbent l'expérience utilisateur des propriétaires de Pixel 7 et Pixel 6. En effet, plusieurs utilisateurs affirment rencontrer des soucis avec la rotation automatique de l'écran, sur YouTube notamment, tandis que le Tap-To-Wake a des ratés réguliers chez d'autres.

Depuis leur lancement en octobre 2022, les Google Pixel 7 et 7 Pro n'échappent pas aux problèmes de jeunesse. Certains bugs peuvent venir gâcher l'expérience utilisateur. On se souvient par exemple de ce souci sur l'écran qui pouvait saccader lors du défilement sur certaines applications.

Or, plusieurs utilisateurs de Pixel 7 sont désormais touchés par un autre bug, qui concerne cette fois-ci la rotation automatique de l'écran. Selon les témoignages, le basculement en mode paysage ne fonctionne plus, principalement sur l'application de YouTube. Au lieu de tourner leur appareil pour faire basculer l'écran, les utilisateurs sont obligés de taper sur la petite boite en bas à droite pour déclencher manuellement le passage au plein écran en orientation paysage.

“Il semble que ce soit lorsque j'utilise principalement YouTube, mais la rotation automatique ne se déclenche pas. Je dois l'activer manuellement moi-même, ce qui est frustrant”, raconte l'utilisateur BennyBoy218 sur Reddit. En solution d'appoint, certains ont constaté qu'en glissant du bas vers le haut, l'image bascule automatiquement en paysage.

Les bugs s'enchaînent sur les Pixel 7

Précisons que ce problème ne semble pas concerner uniquement les derniers Pixel de Google. En effet, un utilisateur sur Reddit a affirmé rencontrer les mêmes soucis sur son Galaxy Note 20 Ultra. En d'autres termes, cela suggère un problème du côté de l'application YouTube, et non un bug d'Android. Mais ce n'est pas tout.

Le propriétaire d'un Pixel 7 a déclaré sur Reddit que le modem de son smartphone ne fonctionnait plus après avoir traversé une zone sans réseau cellulaire, comme un parking souterrain par exemple. Visiblement, le seul moyen pour retrouver le réseau est d'activer et désactiver à plusieurs reprises le mode Avion. On continue ce tour d'horizon des avaries inédites sur les Pixel avec des ratés sur la fonction Tap-To-Wake. Rappelons que cette fonctionnalité permet d'allumer l'écran du téléphone en le touchant avec le doigt.

Mais d'après les utilisateurs concernés, ces loupés sont assez rares, et de fait, ne perturbent pas tant que ça l'expérience. “Je dirais que pour moi, cela fonctionne 85-90% du temps. Mais il ne fonctionne pas/s'enregistre pas assez pour que ce soit perceptible ou ennuyeux”. Pour l'instant, Google n'a pas encore pris la parole sur ces bugs. De fait, impossible de savoir si un correctif est en préparation ou non.

