Pixel 7a : voici les premières images officielles du smartphone, on connaît tous les coloris

Ça y est, on a droit à des images officielles du Pixel 7a, alors que le smartphone abordable de Google ne devrait pas arriver chez nous avant la mi-mai. L’appareil sera disponible chez nous dans trois coloris différents.

Quatre mois après avoir dévoilé le design du Pixel 7a au travers de rendus détaillés, le célèbre leaker OnLeaks nous offre cette fois-ci des images officielles de l’appareil. Comme c’est généralement le cas avec Google, il n’aura donc pas fallu attendre la conférence officielle Google I/O, qui se tiendra le 10 mai prochain, pour découvrir tout ce qu’il faut savoir du design du smartphone.

Comme on s’y attendait, le Pixel 7a va hériter du design du Pixel 7 classique, et la ressemblance est si frappante qu’il sera compliqué de les différencier du premier coup d’œil. Le Pixel 7a sera néanmoins légèrement plus petit, puisqu’on s’attend à une dalle de seulement 6,1 pouces, contre 6,3 pouces pour le Pixel 7.

3 coloris seront proposés avec le Pixel 7a

Cette année, Google a fait le choix d’offrir trois coloris différents sur son smartphone abordable, et OnLeaks nous donne maintenant l’occasion d’avoir un bon aperçu de ce à quoi chacun va ressembler.

Tout d’abord, on peut noter le retour de deux coloris assez traditionnels : noir et gris. Le dos du smartphone n’est pas le seul à changer de couleurs, puisque Google a vraisemblablement prévu d’adapter la nuance de la barre horizontale comprenant les caméras à chaque coloris. Elle sera par exemple plus claire sur le modèle blanc que sur le modèle noir.

La nouveauté sur cette génération est surtout le modèle bleu « Light Sky Blue », mais il ne s’agira pas du nom officiel du coloris. Cette nouvelle teinte semble être assez appréciée par les internautes, si l’on fait un tour des commentaires sur les réseaux sociaux. Il est bon de voir Google proposer des smartphones un peu plus colorés que ces traditionnels modèles noirs, gris ou blancs.

Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en savoir davantage au sujet du Pixel 7a, la conférence ayant lieu dans un mois précisément. En attendant, on vous rappelle que l’appareil a déjà été vendu sur eBay avant son lancement, mais il s’agissait d’un prototype avec un autre logo que celui de Google.