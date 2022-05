Pixel 6a : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le milieu de gamme Google

Le Pixel 6a pointe le bout de son nez et on en sait déjà beaucoup sur le nouveau smartphone de Google avant son officialisation. Voici tout ce qu'il faut savoir sur celui qui succède aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

C'est désormais un rendez-vous incontournable au printemps, Google lance une version milieu de gamme de son smartphone premium sorti à l'automne précédent. Cette année, nous attendons donc un Pixel 6a pour enrichir la gamme et compléter l'offre de la marque, alors que le Pixel 6 et son design novateur ont été plutôt bien reçus il y a quelques mois de cela, tout comme le Pixel 6 Pro. Les Pixel Xa sont des smartphones intéressants, car ils permettent de bénéficier du savoir-faire de Google en matière d'interface, de logiciel et de traitement photo pour un prix plus attractif que les autres mobiles qu'il commercialise. Nouveautés, spécifications techniques, date de sortie et tarif, voici tout ce que l'on sait sur le Pixel 6a jusqu'à présent.

🗓️ Quand sort le Pixel 6a ?

Il fait peu de doutes que la date de sortie du Pixel 6a sera annoncée en marge de la conférence annuelle Google I/O, qui se déroulera du 11 au 12 mai 2022. Le smartphone devrait y être présenté lors de l'ouverture de l'événement. Le lancement est en tout cas imminent puisque le Pixel 6a a été certifié par la FCC, la Commission fédérale des communications américaine.

Reste à savoir si le Pixel 6a sera bien disponible en France ou non étant donné que le Pixel 5a n'avait pas eu cet honneur, réservé exclusivement aux marchés des États-Unis et du Japon. Mais cette décision avait sans doute été motivée par les difficultés de production et de logistique rencontrées, entre pénurie de composants et confinements. Google a eu le temps de voir venir pour mieux s'organiser et faire son retour en Europe.

💰 Combien coûte le Pixel 6a ?

Le prix du Pixel 6a ne sera connu avec certitude que suite à une communication de Google. Mais on peut anticiper que le fabricant va faire en sorte de ne pas dépasser la barre symbolique des 500 euros afin de rendre son terminal accessible, surtout que le Pixel 6 se négocie à partir de 649 euros. Il est probable que le tarif du smartphone soit fixé entre 449 et 499 euros dans nos contrées, TVA incluse.

📱 Quel design pour le Pixel 6a ?

Si l'on en croit les premiers visuels qui ont pu fuiter, le Pixel 6a conservera l'essentiel des lignes des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui avaient constitué une petite révolution de design et d'esthétique à leur sortie alors que Google était réputé se montrer conservateur et suivre les tendances plutôt que les imprimer. On retrouve donc sur ce Pixel 6a la particularité d'un panneau arrière à deux coloris, les différentes parties étant séparées par le proéminent bloc photo qui fait toute l'originalité de l'appareil.

La caméra frontale est abritée dans un poinçon situé au centre de la dalle. Le lecteur d'empreintes est attendu intégré sous l'écran. Le Pixel 6a adopte un format plus compact que ses aînés avec des dimensions de 152,2 x 71,8 x 8,7mm. Il serait disponible dans les coloris noir, blanc et vert et ne disposerait pas de port audio jack 3.5mm.

👉 Un écran plus petit sur le Pixel 6a ?

C'est logique puisque nous venons de voir que le châssis du Pixel 6a sera plus petit que celui des Pixel 6 et 6 Pro, le smartphone est aussi doté d'un écran à la diagonale plus courte : 6,2 pouces, contre respectivement 6,4 et 6,7 pouces pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le Pixel 6a enchantera donc les utilisateurs qui regrettent de ne pas avoir plus de choix d'appareils Android à taille réduite, plus simples à manipuler et à ranger.

La dalle repose sur la technologie OLED et affiche une définition Full HD+ 1080p. Sa fréquence de rafraichissement est encore inconnue et pourrait faire l'objet d'une concession de Google pour tirer les prix vers le bas. Un écran 60 Hz serait décevant en 2022 pour un smartphone à ce prix, mais un taux à 90 Hz n'est pas à exclure.

🏎️ Aussi puissant que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ?

Un benchmark Geekbench confirme ce que l'on pouvait supposer : le Pixel 6a est équipé d'une puce Tensor, la même qui est embarquée sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pour rappel, ce SoC est le premier à être développé par Google pour un appareil mobile, en partenariat avec Samsung. Les résultats d'un autre benchmark laissent supposer que le Pixel 6a offrira des performances similaires au Pixel 6. Mais mieux vaut attendre avant de se prononcer sur la question, car Google peut encore opérer des changements, et décider au dernier moment de brider la puce s'il estime que celle-ci dégage trop de chaleur. Le Pixel 6a étant plus compact que ses prédécesseurs, la qualité de la dissipation thermique peut en effet en pâtir. Ce SoC apporte aussi une compatibilité 5G au mobile.

Le Pixel 6a dispose de 6 Go de RAM. C'est moins que sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais Google parvient généralement à bien optimiser ses smartphones pour qu'une quantité de mémoire vive limitée suffise à proposer une excellente expérience. L'espace de stockage de base est attendu à 128 Go. Une version à 256 Go n'est pas à exclure, mais on n'en a pas encore entendu parler si elle existe. La mémoire interne est un élément important à prendre en compte, car le mobile n'a pas d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre le stockage.

🔋 Quelle autonomie pour le Pixel 6a ?

La capacité de la batterie du Pixel 6a est l'une des rares caractéristiques du smartphone à ne pas (encore) avoir fuité. Elle sera forcément plus faible que sur les plus imposants Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais avec un “petit” écran de 6,2 pouces à 1080p et sans fréquence de rafraichissement à 120 Hz, cela ne devrait pas causer de problème d'autonomie. Historiquement, les Pixel Xa ont d'ailleurs toujours été des terminaux endurants.

On sait par contre que Google est loin d'être en leader en matière de puissance de charge, et ce n'est pas le Pixel 6a qui devrait changer la donne. Il ne faut pas s'attendre à une recharge rapide de plus de 30W, mais elle pourrait même être inférieure si la firme de Mountain View estime que la plus petite batterie de l'appareil n'a pas besoin des mêmes performances de charge qu'un Pixel 6. Malgré un accumulateur plutôt conséquent, le Pixel 5a était par exemple limité à 18W.

📸 Des compromis sur l'appareil photo ?

Google a toujours misé sur une optique limitée sur ses smartphones Pixel, contrebalançant avec un traitement logiciel d'excellente facture pour proposer aux utilisateurs des photophones parmi les meilleurs. Une politique qui a évolué avec la série Pixel 6, qui a bénéficié de nouveaux capteurs photo, plus performants. Des modules dont sera privé le Pixel 6a, qui doit se contenter d'une configuration bien connue avec du matériel déjà utilisé sur de précédentes générations de téléphones Pixel.

Nous retrouvons ainsi un capteur principal IMX363 de 12,2 MP, 1/2,55″, pixels 1,4µm, avec ouverture f/1,7, stabilisation optique de l'image et autofocus à détection de phase Dual Pixel. Il est accompagné d'un objectif ultra grand-angle IMX386 de 12 MP. A l'avant, c'est aussi un capteur de chez Sony qui a pour mission de prendre en charge les selfies : un IMX355 de 8 MP.

Ce retour à d'anciens composants devrait obliger Google à retirer certaines fonctionnalités liées à la photographie sur le Pixel 6a, alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro apportaient plusieurs nouveautés grâce à leur hardware remis au goût du jour. Ce serait notamment le cas du Motion Mode, qui permet de capturer des photos avec un effet de flou cinétique pour mieux rendre la sensation de mouvement d'un objet. Le mobile shoote plusieurs photos à la fois et les combine par intelligence artificielle afin d'obtenir ce résultat, mais le Pixel 6a devrait être incapable d'en faire profiter ses possesseurs. Ce sera sans doute le cas d'autres options.

🤖 Quelle version d'Android et quid des mises à jour ?

En attendant Android 13, le Pixel 6a sera expédié sous une version antérieure du système d'exploitation de Google. Si Android 12 semble être le candidat logique, il ne faut pas exclure la possibilité de voir le Pixel 6a nativement tourner sous Android 12L. Les derniers Pixel ont en effet été mis à jour vers cette version d'Android, destinée avant tout aux appareils équipés d'un grand écran, mais pas que. Le Pixel 6a pourrait donc y avoir droit.

Quant au suivi logiciel, on peut tabler sur la même promesse que pour les Pixel 6 et 6 Pro, à savoir trois ans de mises à jour de fonctionnalités majeures minimum et cinq ans de correctifs de sécurité.