Pixel 7a : une grosse fuite dévoile la fiche technique avant l’heure

Le Pixel 7 a fait de plus en plus parler de lui, preuve en est cette énième fuite qui dévoile une grande partie de sa fiche technique. On y apprend notamment quels processeur et module photo équipera le smartphone, tout en ayant la confirmation que celui-ci proposera un écran 90 Hz.

Au rythme où vont les fuites, le Pixel 7a ne devrait plus trop tarder à pointer le bout de son nez. Celui-ci devrait en effet pointer le bout de son nez lors de la prochaine conférence Google I/O, qui se tiendra les 10 et 11 mai 2023. Comme toujours, les leaks sont un bon indicateur pour savoir si une sortie approche, et ceux-ci ne manquent pas concernant le prochain smartphone abordable.

Nous avons notamment beaucoup parlé du design de l’appareil, d’abord par de premiers rendus 3D, confirmés ensuite par une prise en main ainsi que des images de l’étui de protection. Mais il nous manquait encore de détails plus fournis à propos de sa fiche technique. Un manque désormais comblé par les informations dévoilées par le leaker Debayan Roy.

Voici la fiche technique du Pixel 7a

Ce dernier commence par confirmer une nouvelle fois l’une des grandes améliorations apportées par cette nouvelle génération de Pixel abordable. Pour la première fois, le Pixel 7a sera bien équipé d’un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, le tout sur une dalle OLED de 6,1 pouces avec une définition FHD+.

Pour ce qui se trouve sur le capot, le Pixel 7a serait propulsé par un SoC Tensor G2, à l’instar du Pixel 7a, accompagné d’une RAM LPDDR5 (dont Debayan Roy ne précise pas la quantité). Côté photo, on devrait retrouver un Sony IMX787 de 64 MP pour le capteur principal, couplé avec un second capteur ultra grand-angle de 12 MP.

Enfin, le smartphone serait compatible à la charge sans fil 5W, une autre première pour la gamme et serait lancé directement avec Android 13. Il reste plus qu’à attendre le mois de mai pour avoir la confirmation de toutes ces informations.