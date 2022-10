Pixel 7 : la fiche technique officielle mentionne un zoom optique 5X et la reconnaissance faciale

Cela fait maintenant plusieurs mois que le Pixel 7 fait parler de lui, mais on sait désormais tout à son sujet, à seulement quelques jours de la présentation officielle. Sa fiche technique a livré de nouveaux détails intéressants.

Sur la page Telegram Google News, certains utilisateurs ont partagé la fiche technique officielle des prochains smartphones Pixel 7 et 7 Pro. On connaissait déjà la plupart des caractéristiques techniques depuis plusieurs semaines maintenant, mais certains détails manquaient à l’appel.

Désormais, on sait que les prochains Pixel 7 et 7 Pro seront enfin compatibles avec la reconnaissance faciale. Google avait décidé de ne pas opter pour cette fonctionnalité sur les Pixel 6 et 6 Pro, car le Pixel 6 utilisait une caméra frontale moins performante. Les Pixel 7 et 7 Pro étant équipés d’un nouveau capteur photo selfie Samsung 3J1 de 10,8 MP, ces derniers peuvent donc enfin prendre en charge la reconnaissance des visages.

Google améliore le zoom optique du Pixel 7 Pro

En plus de la reconnaissance faciale, la fiche technique officielle nous apprend que le capteur de 48 MP du Pixel 7 Pro permet désormais un zoom optique 5X, contre seulement 4X sur la génération précédente. Les autres spécifications de l'appareil photo affichées comprennent également plusieurs modes photo différents, comme le « Movie Motion Blur » et le « Macro Focus », ce dernier étant exclusif au Pixel 7 Pro. Comme ses concurrents, on imagine que Google utilisera la caméra ultra grand-angle pour son mode macro.

La fiche technique confirme également la présence de la certification IP68 pour la résistance à l’eau à la poussière, ce qui fera plaisir à certains. Les deux appareils sont propulsés par la nouvelle puce Google Tensor G2, qui est loin d’être révolutionnaire, et pourront compter jusqu’à 256 Go de stockage, une première sur les smartphones de Google. Le reste des caractéristiques techniques est similaire aux modèles précédents.

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro seront officiellement présentés par Google le 6 octobre prochain. Les deux appareils seront disponibles en précommande dans la foulée, avant d’arriver pour tous en magasins le 18 octobre 2022. Les prix seront identiques aux Pixel 6 et 6 Pro. Il faudra compter 649 euros pour le Pixel 7, et 899 euros pour le Pixel 7 Pro.