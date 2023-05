Pixel 7 Pro : le flagship de Google souffre d’un problème de scintillement, aucune solution en vue

Les réseaux sociaux se font l’écho d’un problème qui affecte les écrans des Pixel 7 Pro et qui les rend quasiment inutilisables. Les utilisateurs s’en plaignent de longue date, mais Google ne parvient pas à trouver de solution.

Si de l’avis de nombreux observateurs, les Pixel 7 sont des smartphones aboutis bénéficiant d’une optimisation sans égale parmi les fabricants de smartphones. Le fameux laboratoire de tests DxOMark ne s’y trompe d’ailleurs pas, puisqu’il a mesuré que le Pixel 7a est aussi bon en photo que l’iPhone 14 et le Galaxy S23, des appareils pourtant deux fois plus chers. Le concert de louanges s’arrête pourtant là, car il ne se passe pas une semaine sans que des clients mécontents ne rapportent les diverses failles et pannes des smartphones de Google.

Toujours plus de propriétaires de Pixel 7 Pro se tournent vers le forum de Google pour faire part du problème d’affichage qui affecte leur smartphone. Comme on peut le voir sur cette vidéo publiée sur YouTube, l’affichage du Pixel 7 Pro semble scintiller, tandis que des bandes vertes lardent l’écran à des fréquences irrégulières. Le problème n’est en réalité pas tout récent, puisque les premières plaintes remontent à décembre 2022. Quoi qu’il en soit, la firme de Mountain View ne parvient pas à faire cesser ce scintillement gênant.

L’écran de certains Pixel 7 Pro est atteint d’un problème de scintillement

S’agit-il d’un problème logiciel ? Dans ce cas, les ingénieurs de Google semblent bien lents à apporter un correctif. Si cette défaillance est d’origine matérielle, la firme devra sans doute se résoudre à organiser une campagne de rappel pour réparer tous les appareils concernés. Espérons donc pour eux que le problème ne soit pas trop répandu.

Les divers problèmes matériels des Pixel n’amoindrissent pas l’ambition de la compagnie de devenir un acteur majeur dans le domaine des smartphones. Lors de sa conférence des développeurs, Google a officialisé une nouvelle ardoise numérique, la Pixel Tablet, le Pixel 7a, un smartphone abordable, mais performant, mais surtout le Pixel Fold, son premier smartphone pliable, destiné à concurrencer les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 de Samsung, attendus pour le mois de juillet 2023.