Google Pixel 7 : le smartphone sera enfin capable d’enregistrer des vidéos selfie en 4K

Le Google Pixel 7 pourrait enfin recevoir une amélioration importante que de nombreux utilisateurs attendaient sur la partie photo, puisqu’il serait enfin possible de capturer des vidéos dans une définition 4K.

Alors que les Google Pixel sont généralement érigés en tant que références pour la photographie, un des principaux reproches que nous avons fait aux smartphones depuis plusieurs années concerne la caméra frontale. En effet, alors que de nombreux concurrents prennent en charge les vidéos en 4K en selfie, la caméra frontale du Pixel 6 n’autorise jusqu’à présent toujours que des vidéos en 1080p à 30 fps. Actuellement, seul le Pixel 6 Pro offre cette fonctionnalité.

Google n’est pas le seul à ne pas avoir sauté le pas sur tous ses modèles, puisque les smartphones haut de gamme de Xiaomi ou de OnePlus ne sont pas non plus compatibles avec la définition 4K pour les vidéos selfies. Cependant, on sait désormais que la prochaine génération de Pixel 7 pourrait enfin s’aligner sur son grand frère et bénéficier d’une meilleure définition en vidéo avec la caméra frontale.

Le Pixel 7 pourrait enfin briller dans les vidéos selfie

Comme l’a repéré 9to5Google, les deux versions de la prochaine série de téléphones de Google seront capables d'enregistrer des vidéos 4K en utilisant la caméra frontale. Il n'est pas clair si cela signifie que le capteur frontal sera le même que celui que l'on trouve aujourd'hui dans le Pixel 6 Pro, mais il est probable que Google opte pour le même capteur sur les deux modèles.

Pour le reste des capteurs, on sait déjà que Google ne devrait pas modifier les caméras arrière de ses smartphones. Avant même que Google officialise l’existence de ses Pixel 7 lors de sa conférence Google I/O 2022, nous avions appris la nouvelle génération de smartphones allait recycler l’appareil photo des Pixel 6. On retrouvera donc un capteur principal de 50 MP accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP sur le Pixel 7, tandis que le Pixel 7 Pro profitera d’un troisième capteur périscope de 48 MP offrant un zoom optique 5X. En attendant d’en savoir plus à leur sujet, on vous rappelle que Google va bientôt lancer un nouveau smartphone abordable, le Pixel 6a, qui n’offrira lui aussi que des selfies vidéo en 1080p.

Source : 9to5Google