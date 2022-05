Pixel 7 : Google officialise son futur smartphone premium

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ont été annoncés par Google. Il ne s’agit que d’un premier aperçu et la marque en dira plus à l’automne prochain, mais les produits sont bien officiels. Une manière de couper l’herbe sous le pied des fuites qui commençaient déjà à fleurir ça et là sur le net.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ont été annoncés par Google ! Lors de sa conférence d’ouverture de la Google I/O, la firme de Mountain View a créé la surprise en montrant ses nouveaux terminaux phares. Mais attention, il ne s’agit pas d’une annonce en bonne et due forme.

Google s’est en effet « contenté » d’un premier aperçu. Nous avons donc pu voir un petit peu le design des deux smartphones (qui se rapprochent énormément des Pixel 6) ainsi que leur évolution qui reste modeste, mais pas plus.

Google promet d’en dire plus en automne

Google a aussi indiqué que le Pixel 7 (et sa déclinaison Pro) iront plus loin au niveau de la photo. On sait que les Pixel 6 sont déjà des références dans le domaine, les nouveaux terminaux seront donc attendus au tournant. Les deux smartphones disposeront également du prochain SoC Google Tensor, mais aussi d’Android 13 et… c’est tout. Google n’en a pas dit plus !

Cette annonce est plus un teasing qu’autre chose pour couper l’herbe sous le pied des leakers et autres rumeurs. En effet, des mois avant sa sortie, le Pixel 7 a déjà commencé à fuiter de partout, dévoilant son design et les changements apportés sur ce segment. Avec cet aperçu, la société Californienne refuse de jouer au chat et à la souris avec Internet : le look du téléphone est maintenant connu, les surprises se concentreront atour des fonctionnalités et des performances.

En plus de ce Pixel 7 surprise, Google a annoncé le Pixel 6a, plus longuement cette fois. Il s’agit de la version plus abordable des deux smartphones précédents et qui reprend leurs principales fonctionnalités et leur design bien particulier. Il sera disponible en juillet à 459 euros. La firme de Mountain View a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités liées à Android, comme le Look and Talk pour la Nest Hub Max.

En ce qui concerne les Pixel 7, l’annonce « classique » devrait avoir lieu dans le courant du mois d’octobre.