Le Huawei Mate 50 Pro est meilleur en photo que le Pixel 7 Pro

Huawei a lancé il y a quelques semaines en Chine un nouveau smartphone haut de gamme, le Mate 50 Pro. Le nouvel arrivant de la célèbre série de Huawei conserve sa couronne de meilleur smartphone pour la photo, selon les experts de DXOMARK.

Cela fait quelques semaines que le classement photo de DXOMARK est chamboulé. Nous avons par exemple récemment assisté à l’arrivée de l’iPhone 14 Pro, qui a détrôné presque tous les smartphones Android, mais également à celle du Pixel 7 Pro, qui avait réussi à prendre la tête du classement avec un score total de 147 points.

C’était sans compter l’apparition du nouveau smartphone haut de gamme de Huawei, le Mate 50 Pro, qui succède directement au Mate 40 Pro de 2020. Comme souvent avec les smartphones du fabricant chinois, ce dernier avait été élu roi de la photo il y a deux ans, et son successeur a réussi à faire aussi bien en se hissant aussi à la première place en 2022.

Huawei reste maître de la photo

Le Huawei Mate 50 Pro reprend beaucoup d’aspects du Huawei P50 Pro, dont notamment la caméra principale IMX766, le capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi que le capteur périscope OV64B de 64 MP offrant un zoom optique 5X. Cependant, il abandonne le capteur noir et blanc de 40 MP.

Le nouveau Huawei Mate 50 Pro est également le premier smartphone haut de gamme du fabricant chinois à ne pas être conçu en partenariat avec l’entreprise Leica, puisque celle-ci s’est récemment associée à Xiaomi depuis les Xiaomi 12S. Cela n’a cependant pas empêché Huawei de ravir la première place chez DXOMARK, avec un score total de 149 points.

Plus précisément, le smartphone a réussi à obtenir le meilleur score en photo et en bokeh, avec 152 et 80 points, respectivement. Le Huawei Mate 50 Pro s’en tire également très bien en zoom avec 148 points, et en vidéo avec 141 points. Cependant, le smartphone pêche en « Preview », qui note la différence entre ce que vous voyez à l’écran et le cliché final.

DXOMARK note que le smartphone est capable de prendre des photos de haute qualité dans toutes les situations typiques, avec des performances vraiment exceptionnelles en basse lumière. Cependant, l’obturateur ne fait pas partie des plus rapides, ce qui augmente vos chances de capturer des photos floues si votre sujet bouge beaucoup.