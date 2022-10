Pixel 7 et 7 Pro officiels : Google dévoile ses nouveaux champions de la photo à petit prix

Ça y est, après plusieurs semaines de fuites intenses, Google a finalement levé officiellement le voile sur ses Pixel 7. Une fois n’est pas coutume, ces derniers mettent l’accent sur la photo et promettent des performances étonnantes dans ce domaine. Ils reprennent également les avancées de leur prédécesseur, avec un Tensor G2 boosté à l’IA.

On pourra dire qu’il aura fait parler de lui. En effet, on ne compte plus le nombre de fuites concernant le Pixel 7 qui ont inondé la toile ces dernières semaines. Autant dire qu’il ne nous restait plus grand-chose à découvrir des deux nouveaux flagships de Google, qui sont tout de même parvenus à nous garder quelques surprises lors de la présentation d’aujourd’hui.

On s’y attendait, cette nouvelle fournée met encore une fois l’accent sur la photo, sans aucun doute le véritable point fort de la série depuis son lancement. Mais, à l’instar de son prédécesseur qui jouissait déjà d’un processeur étonnant de puissance, les Pixel 7 reprennent cette bonne habitude avec une puce qui fait la part belle à l’intelligence artificielle. Petit tour d’horizon.

De petites améliorations qui font la différence

Au premier abord, on pourrait penser que le Pixel 7 est une version amoindrie du Pixel 6. Ce dernier est doté d’un écran OLED 6,3 pouces affichant une fréquence de rafraîchissement de 90 HZ, soit légèrement plus petit que son prédécesseur qui proposait un écran similaire de 6,4 pouces. Même constat de la batterie, qui est cette fois légèrement plus petite : 4355 mAh, contre 4614 mAh pour le Pixel 6.

Pour autant, Google a amélioré son écran en ajoutant 25 % de luminosité supplémentaire, tandis que le smartphone ne perd pas en autonomie. Bien au contraire, comme nous vous le rapportions récemment, l’autonomie reste similaire au Pixel 6, soit un peu plus d’une journée, voire est améliorée en mode Ultra Économiseur de Batterie qui lui permet de tenir jusqu’à 72 heures. Le tout compatible à la charge 30W, qui lui fait gagner 50 % de batterie en 30 minutes.

Le Pixel 7 Pro, de son côté, arbore un écran OLED de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme son prédécesseur. Comme la version standard, il profite de la fonction always-on qui affiche toutes les informations essentielles et est compatible HDR. Sa batterie est quant à elle de 5000 mAh, qui lui offre une autonomie là encore très satisfaisante.

La puce Tensor G2 et la photo, les véritables points forts des Pixel 7

Mais, bien sûr, là où la nouvelle gamme de smartphones de Google se démarque, c’est au niveau de son processeur et de sa partie photo. Commençons par ce premier. Le Tensor G2 est donc le SoC de deuxième génération fait maison par la firme de Mountain View. Plus puissant, il améliore nettement les performances des Pixel 7 selon Google, bien que de récents benchmarks semblent tempérer la chose. Il faudra donc attendre de l’avoir entre les mains pour en être certains.

Comme son grand frère, le Tensor G2 laisse la part belle à l’IA, en intégrant des fonctionnalités avancées de machine learning et de reconnaissance vocale. Il permet ainsi aux deux smartphones d’être plus sécurisés, l'un des points d'orgue de Google pour cette nouvelle génération. Par ailleurs, la firme de Mountain View a annoncé l'intégration d'un VPN livré à l'achat de son smartphone. Mais Le Tensor G2 permet aussi d’améliorer le rendu et la qualité des photos.

Hé oui : une nouvelle fois, Google a mis le paquet pour faire de son téléphone une référence dans le domaine. Le module photo du Pixel 7 et 7 Pro est composé d’un capteur principal de 50 MP, proposant un champ de vision de 82 degrés, ainsi que d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP. La version Pro y ajoute un objectif telephoto de 48 MP. Tous deux disposent d’un Super Zoom, x8 pour la version standard et x30 pour la version Pro. Enfin, pour la première fois, les deux smartphones disposent du même capteur selfie capable de capturer des photos en 4K, et particulièrement performant de nuit.

Dernière bonne nouvelle : Google n’a effectivement pas augmenté les prix sur cette nouvelle génération. Le Pixel 7 est disponible dès aujourd’hui en précommandes à 649 € dans sa version 128 Go de RAM et 749 € dans sa version 256 Go de RAM, le tout en 3 coloris : Neige, Noir Volcanique et Vert Citron. Quant au Pixel 7 Pro, il est vendu à 899 € en version 128 Go et 999 € en version 256 Go, également en 3 coloris : Neige, Noir Volcanique et Vert Sauge. Les deux téléphones seront disponibles en magasin le 13 octobre 2022.