Pixel 7 Pro : certains smartphones sont plus rapides que les autres à cause de puces différentes

Tous les Pixel 7 Pro ne profiteraient pas de performances égales. Un utilisateur a découvert que Google utilisait deux fournisseurs différents pour ses puces de stockage, et celles-ci n’offrent pas les mêmes performances.

Comme l’a relevé @suka_hiroaki sur Twitter, il s’avère que Google utilise différents fournisseurs pour la mémoire flash de son smartphone Pixel 7 Pro, qui offre au choix 128 Go ou 256 Go de stockage. Ce détail aurait pu passer inaperçu, mais l’utilisateur a constaté que tous les Pixel 7 Pro n’offraient pas les mêmes performances. Les différents fournisseurs n’auraient pas réussi à proposer des puces aussi rapides les unes que les autres, ce qui conduit à des différences notables d’un modèle à l’autre.

Après avoir testé un modèle envoyé pour la presse, @suka_hiroaki a finalement reçu son propre exemplaire. Cependant, le journaliste a eu la mauvaise surprise de constater que ce dernier était bien plus rapide que le précédent. Sur le benchmark PCMark, son smartphone personnel a réussi à atteindre un score près de 30 % plus élevé que le modèle envoyé par Google. En effet, une version a dépassé les 29600 points dans la catégorie Storage 2.0, tandis que l’autre devrait se contenter de seulement 21800 points.

Lire également – Pixel 7 Pro : le premier benchmark vient de tomber et il est décevant

Tous les Pixel 7 Pro ne sont pas aussi rapides les uns que les autres

Il s’avère que Google utilise à la fois des puces de stockage de Micron et de SK Hynix dans ses smartphones les plus récents. Le modèle le plus rapide est propulsé par une puce de SK Hynix, tandis que le plus lent est vraisemblablement équipé d’une puce signée Micron. Tous deux sont équipés de 128 Go de stockage, donc il ne semble pas que la différence provienne de la quantité de stockage.

Le journaliste note également qu’un de ses amis a également acheté le Pixel 7 Pro le même jour en Allemagne sur le Google Store, mais sa version est moins rapide que la sienne. Il s’agit peut-être simplement d’une coïncidence, mais le modèle le plus rapide s’avère être le coloris Vert Sauge, tandis que les deux modèles les plus lents ont eux un coloris Noir Volcanique.

Il serait difficile d’imaginer que les Pixel 7 Pro verts soient plus rapides que les modèles noirs, puisque cela inciterait les prochains clients à se tourner vers une couleur en particulier. Si vous êtes propriétaire d’un Pixel 7 Pro, on vous invite à nous dire dans les commentaires le coloris de votre modèle et le score vous obtenez sur le benchmark.