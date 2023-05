Le Pixel 7a est aussi bon en photo que l’iPhone 14 et le Galaxy S23, pourtant deux fois plus chers

Le laboratoire DxOMark a testé les performances en photographie du Pixel 7a, et les résultats sont très flatteurs pour les smartphones abordables de Google.

Si en matière de photographie, les iPhone 14 d’Apple passent souvent pour des références auprès du grand public, le Pixel 7a de Google se présente comme une alternative intéressante. Les smartphones de Google sont connus pour la polyvalence de leurs caméras. Que l’on parle d’images capturées en intérieur, de nuit, de selfies ou du zoom, la qualité des images déçoit rarement, tant la firme de Mountain View a su coordonner les aspects logiciel et matériel de ses smartphones.

Le laboratoire DxOMark a testé leurs capacités, et les résultats de leurs benchmarks pourraient décider les indécis en faveur du petit dernier de Mountain View. Le Pixel 7a, bien qu’il soit le plus abordable de la gamme, ne fait pas exception. En effet, la note finale obtenue par le Pixel 7a pour ce qui est de la performance de ses caméras est de 133, soit le même score que les iPhone 14 et 14 Plus d’Apple et les Galaxy S23 et S23+ de Samsung.

Le Pixel 7a fait aussi bien en photo que les smartphones haut de gamme de Samsung et Apple

Le Pixel 7a vaut deux fois moins cher que l’iPhone 14, mais il fait jeu égal avec le smartphone de Cupertino en photographie. Les deux appareils sont donc ex aequo à la 27e position du classement général établi par DxOMark. La qualité des photos qu’ils capturent est identique, et bien que l’un ou l’autre se démarquent dans des domaines très précis, dans des conditions d’utilisation réelle, rien ne permet vraiment de les départager.

On notera que sur son segment, le Pixel 7a se classe 2e, derrière son grand frère, le Pixel 7. Parmi les qualités des Pixel 7, les testeurs mentionnent ainsi :