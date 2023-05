Le Pixel 7 de Google est le smartphone le plus difficile à réparer, selon ce classement

Le site Electronics Hub, spécialisé dans le DIY et grand partisan du droit à la réparation, a analysé 228 modèles de smartphones démontés par le fameux site iFixit.

Malgré leurs fiches techniques a priori peu impressionnantes, les Pixel ont acquis la réputation d’être des smartphones performants, dans le domaine de la photographie notamment, et plutôt fluides, dans le cadre de leur utilisation au quotidien. Les derniers en date, les Pixel 7, ne font pas exception. Cela dit, une étude menée par le site Electronics Hub nous apprend que si vous possédez un smartphone de Google et qu’il tombe en panne, vous aurez le plus grand mal à le réparer.

Electronics Hub a déterminé quels sont les appareils les plus faciles à réparer en « calculant le pourcentage de guides de réparation pour chaque téléphone jugé “facile” à réaliser sur iFixit », tout en estimant le temps nécessaire pour effectuer les réparations les plus courantes, lorsque les tutos donnaient cette information. Après analyse, les experts ont déterminé que le smartphone le plus facile à réparer est le Motorola G7, tandis qu’à la dernière place, on trouve le Pixel 7 de Google.

Le Pixel 7 est le smartphone le plus difficile à réparer, selon ce classement

Quand il ne faut que 25 minutes pour réparer le smartphone d’entrée de gamme de Motorola/Lenovo, il faut un peu plus de 60 minutes pour opérer le smartphone de la firme de Mountain View. Le site souligne cependant que même s’il est difficile d’intervenir sur ce modèle, l’opération est loin d’être impossible : Google s’est associé à iFixit pour vendre les pièces détachées nécessaires et a publié des guides en français pour faciliter les interventions techniques sur ses appareils.

Assez étonnamment, les journalistes ont déterminé que les iPhone sont « les modèles les plus nombreux dans ce classement des téléphones les plus faciles à réparer soi-même ». Ils ont aussi constaté que les smartphones d’Asus smartphones sont, en moyenne, les plus faciles à réparer, tandis que ceux de Sony sont les plus compliqués.