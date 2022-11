Pixel 7a : le smartphone abordable de Google se dévoile dans de premiers rendus 3D

Le Pixel 7a n'est pas encore officialisé, et pourtant les révélations à son sujet s'enchaînent sur la toile depuis ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est au tour de leaker réputé Onleaks, en collaboration avec Smart Prix, de dévoiler les premiers rendus 3D haute définition du Pixel 7a. L'occasion de découvrir un design très, très proche des Pixel 7.

Avec le Google Pixel 6a lancé en été 2022, Google avait visé dans le mille avec un smartphone Android abordable doté d'une fiche technique solide. C'est d'ailleurs grâce au succès du Pixel 6a que Google a vu les revenus de sa division smartphone augmenter en 2022.

Après ce carton, il est donc logique d'envisager le lancement d'un Pixel 7a dans le courant de l'année 2023. Si pour l'instant, une officialisation se fait toujours attendre, les rumeurs à son sujet se sont multipliées depuis ces dernières semaines.

Et justement, en ce mardi 29 novembre 2022, c'est au tour du leaker réputé OnLeaks d'apporter sa pierre à l'édifice, avec le concours du site Smart Prix. En effet, l'insider vient de partager sur Twitter les premiers rendus 3D du Pixel 7a, basés notamment sur des documents industriels de Google.

Le Pixel 7a se dévoile en images pour la 1re fois

Pour les utilisateurs, c'est l'occasion parfaite de découvrir ce à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone abordable de Google. Au premier regard, on constate que le Pixel 7a arbore un design très proche de celui des Pixel 7. Rien d'étonnant me direz-vous.

Comme on peut le voir sur les rendus, on remarque que l'ensemble photo est toujours logé dans un îlot rectangulaire installé sur la partie supérieure de la face arrière. Concernant les dimensions, nous sommes sur du 152,4 x 72,9 x 9 mm (10,1 mm avec l'épaisseur de l'ensemble photo). En comparaison, son prédécesseur direct le Pixel 6a affichait des dimensions similaires : 152,2 x 71,8 x 8,9 mm.

Deux capteurs photos et une caméra selfie en poinçon central

Pour en revenir à la disposition des capteurs photos, on remarque qu'ils sont tous les deux logés dans un ovale avec le flash placé à bonne distance. Précisons au passage que ces rendus confirment les dires de précédentes rumeurs. Elles avançaient la présence de deux capteurs seulement. Il s'agirait d'ailleurs d‘un capteur principal IMX787 de 64 MP, le plus grand capteur Sony disponible à ce jour, et d'un ultra grand-angle IMX712 de 13 MP.

Venons-en maintenant à la face avant. L'appareil affiche des bords fins avec un menton légèrement plus épais tandis que le capteur à selfie se trouve dans un poinçon dans la partie supérieure centrale de l'écran. Enfin, on trouve naturellement sur la côté latéral droit les boutons d'alimentation et de contrôle du volume, tandis que l'emplacement carte SIM est sur la gauche. Quant au port USB Type-C, il réside sur la partie inférieur de l'appareil, tout comme la grille du haut-parleur.

Notez que des rumeurs évoquaient la présence d'une prise jack 3,5 mm. Comme le précise Smart Prix, ils n'ont pas été en mesure de trouver une référence dans les documents CAD de Google. Voilà pourquoi ils ont choisis de ne pas l'intégrer à ces rendus. En revanche et comme vous pouvez le constater, le Pixel 7a serait donc disponible en deux coloris, à savoir Blanc et Gris foncé.

Dalle en FHD+ 90 Hz pour le Pixel 7a

Pour conclure sur la partie technique, OnLeaks et Smart Prix s'appuient sur les rumeurs publiées jusqu'à présent sur le Pixel 7a. Ainsi, le smartphone devrait embarquer un écran en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De cette manière, le Pixel 7a gommerait l'une des principales lacunes de Pixel 6a, qui se contentait d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Par ailleurs, on sait également que le Pixel 7a embarquait la recharge sans fil, ici encore absente du Pixel 6a. Attention toutefois, il faudra toutefois se contenter d'une puissance de 5W seulement. Enfin, il y a de grandes chances pour qu'on retrouve sous le capot la puce Tensor de Google.

Pour conclure, OnLeaks et Smart Prix évoquent la prise en charge du support Bluetooth LTE pour une expérience de connectivité améliorée. Pour rappel, Amazon permet déjà aux clients d'être prévenus de l'ouverture des précommandes du Pixel 7a, ce qui suggère un lancement imminent, du moins lors du premier trimestre 2023.