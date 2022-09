Pixel 7 et 7 Pro : Google va enfin augmenter le stockage, des années après la concurrence

Alors que Google n’avait pas laissé beaucoup d’options à ses clients avec ses précédents Pixel 6 et 6 Pro, les prochains Pixel 7 et 7 Pro devraient enfin être proposés dans plusieurs configurations différentes.

D’après un nouveau rapport de nos confrères de WinFuture, les prochains Pixel 7 et 7 Pro seront disponibles en Europe dans plusieurs versions différentes, ce qui n’avait pas été le cas avec leurs prédécesseurs. En effet, les Pixel 6 et 6 Pro n’avaient été commercialisés qu’avec 128 Go de stockage, trop peu pour certains utilisateurs amateurs de photographie.

Cette année, les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro qui seront officiellement présentés le 6 octobre prochain devraient enfin corriger ce problème, puisque deux configurations de stockage seront proposées. En plus d’une version avec 128 Go de stockage, Google va également offrir jusqu’à 256 Go de mémoire flash interne sur les deux modèles, une première pour les smartphones Pixel.

Lire également – Pixel 7 Pro : le smartphone déjà déballé en vidéo avant son lancement officiel

Les Pixel 7 et 7 Pro n’ont toujours pas d’emplacement pour une carte SD

Malheureusement pour ceux qui ont besoin d’encore plus d’espace de stockage, les prochains Pixel 7 et 7 Pro ne seront toujours pas compatibles avec les cartes SD pour étendre l’espace de stockage. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez acheter un des prochains Pixel de Google, la version avec 256 Go de stockage ne sera pas forcément la plus intéressante.

En effet, nous vous conseillons plutôt d’opter pour la version avec seulement 128 Go de stockage, moins chère, puis d’opter pour un abonnement Google One. Ceux-ci sont disponibles dès 19,99 euros par ans pour 100 Go de stockage supplémentaire, 29,99€/an pour 200 Go de stockage, 99,99€/an pour 2 To de stockage et 249,99€/an pour 5 To de stockage. Ils permettent également de sauvegarder votre appareil dans le cloud, vous donne accès à un VPN et plus encore pour garantir la sécurité de vos données.

Pour rappel, en plus d’être disponibles en deux configurations différentes, les Pixel 7 et 7 Pro auront également droit à davantage de coloris que la génération précédente. Le Pixel 7 Pro arrivera en trois coloris : Noir Volcanique, Vert Sauge et Neige, tandis que le Pixel 7 sera commercialisé en Noir Volcanique et Neige, mais également à une nouvelle couleur Vert Citron.

Source : WinFuture