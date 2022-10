Le Pixel 7 Pro est un meilleur en photo que l’iPhone 14 Pro Max selon DxOMark

DxOMark a mis à jour son classement des meilleurs photophones. Le Pixel 7 Pro, tout récent smartphone haut de gamme de Google, se positionne en tête, à égalité avec le Magic4 Ultimate de Honor. Il relègue ainsi l’iPhone 14 Pro Max à la troisième place, mais ne le surpasse que d’un petit point. En selfie, en revanche, l’iPhone 14 Pro Max est toujours en tête, devant le P50 Pro de Huawei. Le Pixel 7 Pro est troisième ex aequo avec le Mate 40 Pro.

Même s’il ne fait pas l’unanimité auprès des technophiles, le classement DxOMark est tout de même une référence. De nombreux smartphones y sont testés sous plusieurs aspects : la photographie, les selfies, l’affichage, la batterie ou encore le son. Nous avons eu l’opportunité de visiter le laboratoire, situé en région parisienne. Et force est de constater que le travail effectué nous parait franchement sérieux. Et le nombre de tests, en intérieur et en extérieur, est assez élevé.

Lire aussi – Test Xiaomi 12T Pro : beaucoup de compromis, mais un résultat convaincant

Dans ce classement, les iPhone et les smartphones de Huawei ont, pendant très longtemps, régné en maître, notamment sur la partie photographie (avec les capteurs principaux). Et les récents classements montrent que les deux marques restent à la pointe de l’exercice, avec le P50 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, notamment. Cependant, nous avons pu également voir l’émergence de nouvelles marques très douées pour la photographie. Nous pensons à Xiaomi avec le Mi 11 Ultra, à Vivo avec le X70 Pro+ ou encore à Honor avec le Magic4 Ultimate.

Le Pixel 7 pro dépasse l'iPhone 14 Pro Max sur DxOMark

Mais cette semaine, une autre marque a créé la surprise. C’est Google. Le Pixel 7 Pro, dont vous pouvez retrouver le test complet sur notre site, se positionne à la première place du classement, à égalité avec le Magic4 Ultimate. Le dernier smartphone de la firme de Mountain View a atteint le score de 147 points. Il dépasse ainsi l’iPhone 14 Pro Max qui était positionné en deuxième position et qui se retrouve repoussé en troisième position. La différence n’est cependant pas très importante : 1 point seulement.

La différence est plus grande quand vous entrez dans le détail des deux notes. La qualité générale de la photo est meilleure avec le Pixel selon DxOMark, ainsi que la précision des clichés réalisés avec le zoom. En revanche, l’iPhone est meilleur en vidéo, en photo nocturne et dans l’exécution du bokeh. En outre, la prévisualisation des photos est plus proche de la réalité avec l’iPhone qu’avec le Pixel, confirmant que la proposition de Google s’appuie beaucoup sur les algorithmes et le traitement d’image.

L'iPhone 14 Pro Max reste le meilleur sur les selfies

Chacun des deux smartphones a donc ses forces et ses faiblesses. Notez également que ce classement ne tient pas compte de la qualité des selfies. Et dans ce domaine, l’iPhone reste premier du classement avec 145 points. Il est suivi, avec 144 points, par le P50 Pro de Huawei (classé quatrième en photo), puis par le Pixel 7 Pro qui doit partager la troisième place avec le Mate 40 Pro. Ils ont tous deux 142 points.