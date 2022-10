Pixel 7 Pro : l’écran souffre d’un premier bug, il saccade lors du défilement sur certaines applications

Comme c'est le cas depuis quelques années, le dernier flagship Pixel de Google semble connaître des problèmes juste après leur lancement officiel. L’écran du dernier Pixel 7 Pro serait capricieux sur certaines applications.

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont maintenant en vente dans le monde entier et certains ont déjà reçu leurs appareils. Le plus grand modèle, le Pixel 7 Pro, offre un grand écran de 6,7 pouces QHD+ LTPO avec un taux de rafraîchissement dynamique 10-120 Hz, et a été noté par DXOMARK comme étant le deuxième meilleur écran du marché. Cependant, il semble que certains utilisateurs rencontrent déjà des problèmes sur certaines applications.

En effet, selon plusieurs posts Reddit, le défilement semble incohérent avec le Pixel 7 Pro, ce qui fait que l'écran de l'appareil se déplace de manière aléatoire et inattendue et, dans certains cas, ne défile pas du tout. D’autres utilisateurs signalent également des saccades sur quelques applications comme Instagram.

Les Pixel 7 Pro sont victimes de quelques bugs

Nous n’avons pas rencontré de problèmes gênants lors de notre test du Pixel 7 Pro, mais beaucoup d’utilisateurs ont déjà signalé de nombreux bugs avec les smartphones. Le YouTubeur MKBHD note par exemple qu’il est arrivé que son lecteur multimédia du centre de contrôle disparaisse, ou encore que la publication d’une Story sur Instagram avait entrainé des artefacts visuels sur la vidéo.

Certains propriétaires du smartphone rapportent que la mise à jour disponible dès la sortie de la boîte corrige le problème de saccades avec l’écran, tandis que d'autres disent que ce n'est pas le cas. Il existerait néanmoins une solution temporaire avant que Google ne résolve lui-même le problème. Il s'agit de désactiver l'option « Smooth Display » dans les paramètres. Il suffit de se rendre dans les Paramètres, d'appuyer sur Affichage et de faire défiler la page vers le bas pour désactiver l'option « Smooth Display ».

Quoi qu’il en soit, la plupart des utilisateurs semblent ravis de leurs Pixel 7 Pro. En plus d’avoir été classé deuxième dans la catégorie « Ecrans » sur DXOMARK, le Pixel 7 Pro a également reçu la meilleure note pour sa partie photo. Il est également classé troisième pour les selfies.

Source : Reddit