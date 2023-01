Android 13 : le partage de connexion ne fonctionne pas sur de nombreux Pixel, la solution tarde à venir

Les témoignages rapportant un problème avec la fonction « Partage de connexion » des Pixel sont toujours plus nombreux. Ces utilisateurs de smartphones Google se trouvent dans l’incapacité d’exploiter la fonction de hotspot mobile.

Si certaines personnes arrivent à démarrer le service de leur Pixel après plusieurs tentatives, la majorité des victimes de ce bug se retrouve bloquée. Elle n’a pas trouvé de solution du tout et doit faire sans. Cette défaillance a été pointée pour la première fois au printemps 2022, mais la firme de Mountain View n’a pourtant pas encore proposé de correctif.

La panne du « Partage de connexion » est pourtant très répandue auprès des utilisateurs de Pixel phones. À en croire 9 To 5 Google ou encore Android Headlines, elle affecterait plusieurs centaines d’utilisateurs, aux États-Unis, en particulier. Le hotspot mobile ne démarre pas sur les appareils concernés, et les utilisateurs voient divers messages d’erreur tels que « L’authentification a échoué », « Veuillez réessayer plus tard ». Si certains internautes ont été prompts à pointer les opérateurs téléphoniques du doigt, certains témoignages ont permis d’innocenter les FAI.

Les Pixel ont un problème de Partage de connexion depuis l'année dernière, Google n'a pas encore trouvé de solution

S’il semble clair que le problème provient du système d’exploitation, il est difficile de déterminer son origine exacte. Les premiers billets la concernant dans le traqueur d’incidents de Google remontent à la mise à jour bêta d'Android 13 de mai 2022.

En effet, tous les modèles de smartphones Pixel qui ont reçu la mise à jour Android 13, du Pixel 4 à la série Pixel 7, sont concernés. Cela dit, des possesseurs de Pixel 3, sous Android 12, ont annoncé subir le même désagrément. Bien que Google ait déclaré dès septembre 2022 que la résolution de ce problème de hotspot sur les téléphones Pixel était à l’étude, force est de constater que presque cinq mois après son apparition, aucun correctif n’a encore été appliqué à ce bug.

