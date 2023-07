Google vend plus de smartphones dans ce pays qu’aux Etats-Unis, mais reste loin d’Apple

Les Pixel de Google sont très populaires au Japon, un pays où, étonnamment, les compagnies qui vendent lesplus de smartphones sont Américaines.

De l’avis de nombre d’utilisateurs, les Pixel de Google sont des smartphones très réussis, au design premium très réussi et aux performances photo excellentes. Une étude de Counterpoint Research nous apprend que les smartphones de la compagnie californienne remportent un succès assez inattendu au Japon. Les chiffres nous apprennent que les Pixel se vendent largement mieux que leurs concurrents coréens, mais pas autant que leurs collègues américains d’Apple, qui s'attend à des ventes record avec l'iPhone 15, et s’arroge 50 % de parts de marché.

Les iPhone sont les téléphones mobiles qui se vendent le plus au Pays du soleil levant, mais Google est parvenu à se placer devant les fleurons nationaux que sont Sharp et Sony. La progression est impressionnante par rapport à l’année dernière, avec une augmentation de 67 % des ventes. Il était bien temps que la firme de Mountain View remporte un succès significatif, elle qui vend des smartphones sous sa marque depuis déjà sept ans. Les bons chiffres obtenus au Japon sont d’autant plus impressionnants qu'en temps normal, les Japonais sont connus pour préférer acheter les produits locaux plutôt que ceux des « gaijins ».

Les Pixel 6a et 7 de Google font un carton au Japon

Comment expliquer le succès de Google au Japon ? Selon Counterpoint Research, il faut tout d’abord l’attribuer à la qualité des derniers téléphones de la marque, les Pixel 6a et Pixel 7 (et ses différentes déclinaisons). Ce dernier est disponible chez les trois principaux opérateurs japonais, contrairement à son prédécesseur. Son bon rapport qualité/prix a apparemment suffi pour convaincre les clients japonais de passer à l’achat.

Counterpoint nous dévoile une statistique plus étonnante encore : il se vend plus de Pixel au Japon qu’aux États-Unis ! L’archipel nippon absorbe 34 % des expéditions mondiales de Pixel contre 31 % « seulement » pour les États-Unis. Ces chiffres annoncent-ils un revirement vers l’Asie de la politique commerciale de Google ? Cela n’est pas impossible, et cela se voit sur le véritable flagship de la marque américaine, le Pixel Fold. Ce dernier est d’ores et déjà proposé au Japon, mais pas en France, par exemple.