Pixel 7 : Google refuse de rembourser les utilisateurs victimes du verre qui se brise tout seul

Près d’un mois après le début du scandale, la réaction de Google laisse à désirer. Alors que les utilisateurs du Pixel 7 continuent de rapporter que le verre de leur caméra arrière se brise spontanément, la firme de Mountain View refuse catégoriquement de rembourser ces derniers. De quoi refroidir de nombreux acheteurs potentiels.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que les choses ne tournent au vinaigre. Google a lancé son Pixel 7 le 6 octobre dernier et c’est à peine plus de deux mois plus tard que les problèmes sont arrivés. Fin décembre, les témoignages incrédules des utilisateurs se multiplient sur les réseaux sociaux : le verre de leur caméra arrière se brise tout seul, sans raison apparente.

Face à l’ampleur du phénomène, un défaut dans le design du smartphone, notamment l’utilisation de l’aluminium autour du capteur est certainement à l’origine du problème. Malgré tout, quand bien même les utilisateurs ne sont aucunement responsables de la perte du verre protecteur, Google refuse catégoriquement de rembourser ses derniers. Ce qui, bien évidemment, déclenche la colère de ceux-ci.

Google perd des clients potentiels en refusant de rembourser les Pixel 7 défectueux

Sur Reddit, un thread lancé par l’utilisateur rsaxena6991 est pour le moins révélateur de la situation actuelle au sein de la clientèle de Google. Ce dernier explique ainsi batailler avec le constructeur depuis plusieurs jours pour obtenir réparation après que le verre de sa caméra se soit brisé. Alors que d’autres utilisateurs ont bel et bien bien été remboursés pour ce problème, preuves à l'appui, rsaxena6991 attend toujours de pouvoir faire marcher sa garantie.

De son côté Google rétorque que celle-ci ne prend pas en charge les « dégâts physiques ». Or, rsaxena6991 est loin de se retrouver dans cette situation pour le moins désagréable, et la réaction en chaîne déclenchée en refroidit plus d’un qui serait pourtant intéressé par le Pixel 7. « Après avoir tous ces témoignages horribles […] il est certain que je n’achèterai jamais ce smartphone », admet un autre utilisateur. Un sérieux manque à gagner pour Google, donc.

