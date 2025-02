Android 16 Beta 2 débarque avec ces nouveautés photo et vidéo bluffantes

La deuxième bêta d’Android 16 arrive avec des nouveautés qui vont plaire aux amateurs de photo et de vidéo. Au programme : de nouveaux réglages pour des clichés plus réussis et des améliorations pour profiter pleinement de vos contenus multimédias.

Les nouvelles versions d’Android apportent toujours leur lot d’innovations, que ce soit pour les utilisateurs ou les développeurs. Android 16 ne déroge pas à la règle avec de nombreuses améliorations. La première bêta avait déjà introduit plusieurs fonctions utiles, comme les Live Updates, qui permettent d’afficher des informations en temps réel sur l’écran de verrouillage, ou encore un système de notification pour alerter en cas de changement automatique de fuseau horaire.

Avec cette deuxième bêta, Google peaufine son système en apportant des nouveautés centrées sur la photo, la vidéo et le multimédia. Destinée aux développeurs et aux testeurs, cette mise à jour est disponible sur les smartphones Pixel compatibles avant le lancement officiel d’Android 16 prévu pour le deuxième trimestre 2025.

Android 16 Beta 2 mise sur la photo et la vidéo avec des réglages avancés

Android 16 Beta 2 améliore les capacités des appareils photo avec de nouvelles options avancées. Grâce à un mode d’exposition hybride, les applications peuvent ajuster certains paramètres manuellement tout en conservant une partie du réglage automatique. Il est désormais possible de modifier précisément la température des couleurs et la teinte, une avancée appréciable pour les créateurs de contenu vidéo. Cette mise à jour introduit aussi la prise en charge des Motion Photos, qui enregistrent quelques instants avant et après un cliché pour capturer plus d’informations sur la scène.

En plus des améliorations liées à la caméra, Android 16 étend le support des images Ultra HDR au format HEIC qui offre une meilleure compression sans perte de qualité. De nouveaux réglages permettent de mieux gérer les couleurs et l’éclairage des images HDR. Google impose également un affichage bord à bord pour toutes les applications, ce qui l'optimise sur les écrans modernes, notamment les smartphones pliables et les tablettes. Enfin, cette mise à jour s’appuie sur les bases posées par la première bêta, qui avait déjà introduit un codec vidéo haute performance et des outils pour améliorer la compatibilité des applications avec différents formats d’écran.

Source : Android Authority