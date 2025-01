Android 16 va transformer les notifications de votre smartphone, voici à quoi elles vont ressembler

Android 16 prépare un changement majeur dans l'affichage des notifications avec une nouveauté très pratique. Voyons de quoi il s'agit et comment cela se traduira sur l'écran de votre mobile.



Le successeur d'Android 15 approche à grand pas. Déjà disponible dans une première bêta, Android 16 apportera comme chaque version plusieurs nouveautés. Certaines seront invisibles, par exemple une meilleure gestion de la batterie pour augmenter l'autonomie, quand d'autres s'afficheront clairement. Ici, ce sera possiblement le cas plusieurs fois par jour. On parle de nouveauté, mais il convient de préciser “pour Android“. En effet, c'est quelque chose qui existe depuis quelques temps sur iOS.

Sur Android, quand vous attendez une livraison de repas, vous gardez l'application ouverte pour savoir où elle est actuellement, ou bien vous abaissez régulièrement le volet de notifications dès que vous recevez une mise à jour. Pas besoin avec un iPhone puisque celui-ci affiche l'évolution en temps réel, directement dans la notification concernée. Une fonction rendue possible par le support des Live Activities introduites avec iOS 16. C'est ça qu'Android 16 va proposer.

Android 16 affichera un tout nouveau type de notification sur votre mobile

Vous pouvez voir le rendu des “Live Updates” sur les captures d'écran ci-dessous. À gauche, la notification est affichée sur l'écran de verrouillage, à droite dans le volet dédié. Si vous avez déjà réservé un trajet via l'application Uber sur Android, vous avez déjà vu ce genre d'affichage. Le transporteur a en effet largement modifié sa notification pour qu'elle donne des infos en direct. Le support des Live Update permettra à n'importe quelle appli de faire pareil.

On peut ainsi imaginer plusieurs scénarios : résultats sportifs d'un match en cours, indication du prochain croisement lors d'un suivi d'itinéraire, statut d'un vol, emplacement d'un livreur… D'après les lignes de code repérées, le nouvel affichage compact des notifications sur l'écran de verrouillage devrait exclure les Live Updates. Ces dernières pourraient aussi profiter de l'affichage Always On de certains smartphones. Rappelons que Google bouscule son calendrier habituel et qu'Android 16 sera déployé dans sa version stable au deuxième trimestre 2025.

