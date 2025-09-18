La nouvelle bêta d’Android 16 débarque en force sur les Pixel, voici toutes les nouveautés

La nouvelle bêta d’Android 16 débarque sur les smartphones Pixel. Elle prépare l’arrivée de la mise à jour majeure attendue pour décembre. Au programme : des changements visibles, mais aussi des ajustements de sécurité et de performances. Voici tout ce qui vous attend.

Android 16 a été lancé en juin 2025, avec l’ambition de rendre le smartphone plus simple et plus sûr. Il a introduit des notifications en direct, des appels plus clairs et un multitâche inspiré de l’ordinateur sur tablette. Cette version marque un tournant dans l’histoire du système, en posant les bases d’un design plus flexible et d’outils de sécurité renforcés.

Aujourd’hui, Google déploie Android 16 QPR2 Beta 2. Cette mise à jour intermédiaire concerne tous les Pixel récents, du Pixel 6a jusqu’au Pixel 10 Pro et 10 Pro XL, sans oublier les Fold et la Pixel Tablet. Elle constitue la deuxième étape du programme bêta, avant la sortie stable attendue pour décembre 2025. Si elle apporte moins de nouveautés que la première bêta, elle réserve tout de même plusieurs ajouts concrets.

Android 16 QPR2 Beta 2 protège les codes SMS et améliore la personnalisation des Pixel

Deux nouveautés se démarquent immédiatement. La première est la personnalisation des icônes sur l’écran d’accueil. Dans l’application Fonds d’écran et style, il est désormais possible de choisir entre cinq formes différentes, du cercle classique à des options plus originales. La seconde nouveauté concerne Health Connect, qui devient capable d’enregistrer les pas comptés par le téléphone. Ces données sont ensuite accessibles aux autres applications de sport connectées.

Voici les princiaples nouveautés de Android 16 QPR2 :

Personnalisation de la forme des icônes sur l’écran d’accueil.

Suivi des pas intégré à Health Connect.

Outil de test pour les nouvelles règles de vérification des développeurs.

Protection contre le détournement de codes SMS à usage unique.

Gestion mémoire optimisée pour réduire l’usage du processeur.

Nouveaux types de données pour l’enregistrement des exercices.

Numéro de version SDK mis à jour (36.1).

Ces changements visibles s’accompagnent d’améliorations techniques importantes. Android introduit un mécanisme qui bloque certaines installations d’applications provenant de développeurs non vérifiés, une mesure qui deviendra obligatoire en 2026. Le système protège aussi les messages sensibles en limitant temporairement l’accès aux SMS contenant des codes d’authentification, réduisant ainsi le risque de fraude.

Android 16 QPR2 Beta 2 améliore la sécurité des applis et rend les Pixel plus rapides

Les optimisations ne s’arrêtent pas là. Le cœur du système Android, appelé ART, adopte un nouveau mode de gestion de la mémoire. Ce procédé réduit la charge du processeur et améliore l’autonomie en ciblant en priorité les fichiers inutiles créés récemment. Les applications s’ouvrent ainsi plus rapidement, et le smartphone gagne en fluidité au quotidien.

Avec cette bêta, Google montre que chaque mise à jour intermédiaire peut préparer le terrain pour des évolutions majeures. La version stable d’Android 16 QPR2 est attendue pour décembre 2025 et concernera tous les appareils Pixel compatibles. Elle marquera aussi l’arrivée des traditionnels Pixel Feature Drops, qui ajouteront encore plus de nouveautés exclusives aux smartphones et tablettes de la marque.

La bêta est disponible dès maintenant sur les Pixel 6 et modèles plus récents, y compris le Pixel 10. Pour l’installer, il suffit d’inscrire son appareil au programme Android Beta sur le site officiel de Google. Si le smartphone est déjà enregistré, la mise à jour sera proposée automatiquement en OTA. Attention cependant : il n’est pas possible de revenir à la version stable sans réinitialiser l’appareil. La version finale d’Android 16 QPR2 est attendue le 2 décembre 2025.