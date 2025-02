Marre du désordre ? Android 16 a la solution parfaite pour vos raccourcis !

Android 16 continue d’évoluer avant sa sortie officielle. Google améliore encore les Paramètres rapides avec une nouvelle option. Supprimer les tuiles devient plus simple grâce à une interface plus claire.

Android 16, la prochaine version du système d’exploitation de Google, promet de nombreuses améliorations. La deuxième bêta a déjà introduit des fonctionnalités notables, comme les Live Updates, qui affichent des notifications interactives en temps réel, ou encore de nouveaux réglages avancés pour la photo et la vidéo. Ces nouveautés permettent aux applications de mieux gérer l’affichage des informations importantes et d’optimiser le rendu des images HDR. En plus de ces ajouts, la société continue de peaufiner certains aspects essentiels du système, comme les Paramètres rapides, qui facilitent l’accès aux principales fonctionnalités du smartphone.

Ces raccourcis permettent d’activer ou désactiver rapidement des options comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou le mode avion. Ils sont personnalisables, mais jusqu’à présent, leur gestion restait limitée. Android permettait uniquement de les réorganiser en les faisant glisser, et la suppression d’une tuile nécessitait une manipulation peu intuitive. Avant, on devait la maintenir, la déplacer et la déposer sur un bouton spécifique. Avec Android 16, Google simplifie cette action en intégrant une nouvelle interface plus claire et plus accessible.

Android 16 affiche des boutons dédiés pour supprimer les tuiles des Paramètres rapides

Dans cette nouvelle version, la gestion des tuiles devient plus intuitive grâce à l’ajout de boutons visibles en permanence. Plutôt que de devoir faire glisser une tuile vers une zone de suppression, Android 16 propose désormais une interface où chaque tuile est accompagnée de deux icônes : un bouton « + » pour l’ajouter et un bouton « – » pour la supprimer. Cette approche évite les manipulations complexes et permet d’adapter plus rapidement les Paramètres rapides aux besoins de chacun.

Cette amélioration s’inscrit dans une série d’ajustements visant à rendre Android 16 plus ergonomique. En plus de cette gestion simplifiée, Google introduit aussi la possibilité de redimensionner les tuiles, afin qu’elles puissent s’afficher sous forme de simple icône ou avec un texte explicatif. Ces modifications apportent plus de flexibilité et permettent d’optimiser l’espace disponible sur l’écran. Avec ces améliorations, l’OS continue d’évoluer avant son lancement officiel, prévu pour le deuxième trimestre 2025.