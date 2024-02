Android 15 : nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie, tout savoir sur la mise à jour

Android 15 sera la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google. Comme chaque année, celui-ci va avoir droit à un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, mais aussi à son lot de correctifs de bugs et autres optimisations. On vous détaille tout ce qu’il faut attendre dans ce dossier.

Après Android 14 en 2023, qui a été baptisée Upside Down Cake en interne, ce qui signifie gâteau renversé en français, Google planche sur une toute nouvelle version de son système d’exploitation qui s’inscrira dans la lignée des mises à jour précédentes.

Alors qu'en est-il de la prochaine version, Android 15 ? Quand sortira-t-elle, quels seront les appareils qui en bénéficieront et quelles seront ses nouvelles fonctionnalités ? Dans ce dossier, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres, en nous basant sur les rumeurs et les fuites que nous avons recueillies jusqu'à présent.

Quand Android 15 sera-t-il disponible ?

Google n'a pas officiellement annoncé la date de sortie d'Android 15 pour tous, mais nous pouvons faire quelques suppositions fondées sur les cycles de publication précédents. Google lance généralement la première version Developer Preview de la nouvelle version d'Android en février ou en mars, suivi de plusieurs versions bêta au cours des mois suivants. Un employé de Google avait vendu la mèche en annonçant le déploiement de la première version Developer Preview, mais la DP1 est finalement arrivée le vendredi 16 février 2024.

Android 15 DP1 est la première de plusieurs Developer Previews et Betas que Google publiera avant la version finale d'Android 15. Voici le calendrier de publication actuel d'Android 15 :

Developer Preview 1 (16 février 2024)

Developer Preview 2 (mars)

Bêta 1 (avril)

Beta 2 (mai)

Bêta 3 (juin)

Bêta 4 (juillet)

Version finale (à déterminer)

Android 15 atteindra la stabilité de la plateforme avec la bêta 3 en juin 2024. La stabilité de la plateforme correspond à la finalisation des API SDK/NDK, des API internes et des comportements du système en contact avec les applications. Les développeurs peuvent alors tester la compatibilité et la fonctionnalité de leurs applications sur Android 15 sans se soucier des changements ultérieurs. La version stable finale est ensuite généralement publiée entre août et octobre, en fonction de l'avancement du développement et des retours des utilisateurs.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 15 ?

En ce qui concerne la compatibilité des appareils, on peut s'attendre à ce que les meilleurs téléphones de 2023 et 2024 reçoivent Android 15 à un moment donné. Les fabricants d'Android ont amélioré leurs politiques de mise à jour ces dernières années, offrant un support plus long et plus rapide pour leurs appareils.

Xiaomi, OnePlus ou Oppo sont quelques-unes des marques qui promettent quatre ans de mises à jour pour leurs téléphones. Cependant, Samsung et Google sont désormais les leaders sur le suivi logiciel, la série Galaxy S24 et Google Pixel 8 bénéficiant de mises à jour pendant au moins 7 ans après leur lancement.

C'était déjà le cas les années précédentes : les téléphones Google sont les premiers à bénéficier des versions Developer Preview et Bêta d'Android 15. Sur la base de la politique de mise à jour de Google, voici les appareils qui recevront Android 15 :

Pixel 8 et 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 7a

Pixel 7 et 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6 et 6 Pro

Le Pixel 5a 5G était originellement garanti de recevoir des mises à jour jusqu'en août 2024, et on pensait alors qu'il recevrait Android 15. Cependant, Android 14 est la troisième mise à jour majeure d'Android du Pixel 5a, ce qui est généralement le maximum que Google fournit pour les téléphones pré-Pixel 6, donc cela pourrait ne pas se produire. Cette année, Google a donc définitivement abandonné ses smartphones utilisant encore des puces Snapdragon de Qualcomm.

Comment installer Android 15 ?

Une fois la version finale lancée, si votre smartphone est compatible, vous serez informé dès que la mise à jour sera prête pour votre appareil. Vous n’aurez qu’à accepter de la lancer, et tout se fera automatiquement et sans problème. Pour rejoindre le programme bêta, vous devrez vous enregistrer sur le site de Google et sélectionner le smartphone sur lequel vous voulez tester la version d’essai.

Pour télécharger Android 15 DP1, rendez-vous sur le site web des développeurs Android en bas de l’article et choisissez l’image système correspondant à votre appareil. Il faut aussi que vous installiez le SDK Android Platform-Tools sur votre ordinateur. Ensuite, vous pourrez transférer l’image système sur votre appareil avec la commande adb. Le site web des développeurs Android vous explique comment faire.

Comme souvent, on vous recommande d'y réfléchir à deux fois avant de télécharger les premières mises à jour d'Android 15. Les versions Developer Preview sont, comme leur nom l'indique, destinées aux développeurs, et ne sont donc pas toujours adaptées au grand public. Il est parfois possible que certaines des fonctionnalités essentielles soient absentes, donc évitez peut-être de les installer sur votre appareil principal à moins de vraiment vouloir essayer les nouveautés de la prochaine version d'Android avant tout le monde.

D'ailleurs, certains annoncent déjà avoir brické leurs smartphones en essayant de télécharger la mise à jour via OTA. Ce n'est pas toujours de votre faute si cela se produit, mais votre appareil pourrait être restauré si le bootloader était déverrouillé. Techniquement, il n'est d'ailleurs même pas nécessaire de déverrouiller le bootloader. Il suffit d'activer au préalable la fonction de déverrouillage OEM dans les options développeur pour pouvoir déverrouiller le bootloader à partir de fastboot et restaurer l'appareil si nécessaire.

Quand vous aurez installé la Developer Preview, vous recevrez les prochaines mises à jour d’Android 15 automatiquement. Mais si vous voulez revenir à la version stable d’Android, vous devrez remettre votre smartphone à zéro et réinstaller le smartphone avec les paramètres d'usine. Et si vous n’avez pas de Pixel compatible, vous pouvez quand même tester Android 15 DP1 avec l’émulateur Android dans Android Studio. Il suffit de télécharger l’image système d’Android 15 depuis le SDK Manager et de créer un appareil virtuel avec l’émulateur Android.

Quelles sont les nouveautés d’Android 15 ?

Android 15 est encore en cours de développement, nous ne connaissons donc pas toutes les fonctionnalités qu'il proposera. Cependant, nous avons quelques indices basés sur les fuites qui ont fait surface en ligne, ainsi que sur les premières versions déjà déployées par Google. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus intéressantes que l’on peut attendre sur Android 15. Nous n'évoquerons pas ici tous les petits changements très techniques principalement dédiés aux développeurs.

1. Les Widgets vont enfin faire leur retour sur l'écran de verrouillage

La possibilité d'afficher des widgets sur l'écran de verrouillage est l'une des fonctions qu'Android avait l'habitude de proposer et qu'il a ensuite supprimées. Les widgets sont de petits composants d'application qui affichent des informations utiles ou permettent des actions rapides.

Google a introduit les widgets sur l'écran de verrouillage dans Android 4.2 Jelly Bean, puis les a abandonnés et supprimés dans Android 5 Lollipop. 10 ans après Lollipop, Android 15 pourrait les faire réapparaître. L'expert Android Mishaal Rahman a découvert une nouvelle fonctionnalité dans une version inachevée d'Android 14, qui ajoute une nouvelle section à l'écran de verrouillage qui peut être remplie avec certains widgets pris en charge.

La fonctionnalité en est encore à une phase de test très précoce et n'est pas prête pour une utilisation publique, car elle est cachée derrière des flags, a une interface buggée, et un processus d'installation bizarre qui changera probablement dans la version finale. Quoi qu’il en soit, Mishaal Rahman pense également que Google limitera les widgets d'écran de verrouillage aux tablettes et autres appareils avec plusieurs utilisateurs. Il existe également des restrictions dans le code qui empêchent les widgets d'afficher des données privées que d'autres personnes ne devraient pas voir.

2. Android 15 pourrait vous permettre de sauvegarder des paires d'applications

Avec les téléphones Android plus grands et les appareils pliables comme le Google Pixel Fold, vous pouvez voir deux applications en même temps. Android 15 pourrait vous permettre de stocker ces paires d'applications sur votre écran d'accueil pour y accéder facilement. Certains fabricants d'appareils pliables disposent de cette fonctionnalité, mais Google pourrait l'intégrer à Android. Nous avons vu quelques signes de paires d'applications dans Android 14, mais elles pourraient n'arriver qu'avec Android 15.

3. Un espace privé pour vos applications sensibles

Samsung dispose depuis longtemps d'une fonction appelée Secure Folder, qui sépare les applications sensibles du reste du système et demande une vérification supplémentaire, et il semble désormais que Google développe une fonction similaire pour Android, appelée Private Space.

Cette fonction crée un profil supplémentaire lié à l'utilisateur principal du téléphone, similaire au profil professionnel. Elle nécessite une vérification supplémentaire et arrête automatiquement les applications et les notifications lorsqu'elle n'est pas utilisée. Google pourrait vous permettre de dissimuler votre Espace privé, de sorte que vous ne puissiez y accéder qu'en recherchant “Espace privé” dans votre launcher. Cette fonction sera particulièrement utile lorsque vous devez par exemple partager votre téléphone avec quelqu'un d'autre, mais que vous ne voulez pas que cette personne voie vos données privées.

4. Un suivi de l’état de santé de votre batterie

Google a introduit des informations de base sur l'état de la batterie dans Android 14 par le biais d'une API qui permet aux applications tierces de les utiliser. Un compteur de cycles est caché dans la section À propos du téléphone, sous Informations sur la batterie. Android 15 pourrait afficher davantage de données et les rendre plus accessibles.

Dans la prochaine version, les informations sur la batterie devraient être déplacées dans la section des paramètres de la batterie, plus appropriée, et plus précisément dans un nouveau menu sur l'état de la batterie. Vous devriez voir le nombre de cycles et un pourcentage de santé de la batterie, indiquant le degré d'usure de votre batterie depuis qu'elle est neuve.

5. Les applications vont enfin occuper tout l’écran de votre smartphone

Avec Android 15, il semble que Google prévoit de forcer les applications à occuper tout l’espace de votre écran. Avec les versions précédentes, il arrivait que celles-ci utilisent un arrière-plan solide derrière la barre d’état et la barre de navigation, réduisant ainsi le contenu affiché. Désormais, sous peine d’être incompatibles avec la nouvelle version, les applications devront occuper 100% de votre écran, les barres de navigation et d’état devenant transparentes pour vous laisser profiter de quelques lignes de contenu supplémentaires.

6. Une nouvelle boîte de dialogue contextuelle Bluetooth

Sur votre téléphone Pixel, vous pouvez appuyer sur la bascule Internet et utiliser le petit menu pour ajuster les paramètres importants, mais le bouton de paramétrage rapide du Bluetooth ne fonctionne pas de la même manière. Il s'agit simplement d'un interrupteur qui s'allume et s'éteint, à moins que vous n'appuyiez sur le bouton et le mainteniez enfoncé. Ce n'est pas très pratique pour les personnes qui gardent le Bluetooth activé pour leurs smartwatches et leurs trackers de fitness.

Google semble vouloir remédier à ce problème et ajouter un menu contextuel comme celui d'Internet qui vous permet de vous connecter et de vous déconnecter facilement de différents appareils sans passer par les paramètres du système. Une nouvelle tuile remaniée serait en cours d'élaboration dans Android 14 QPR2, elle pourrait donc être incluse dans le système d'exploitation avant la mise à jour d'Android 15.

7. Une meilleure accessibilité pour les personnes âgées

Avec Android 15, Google devrait introduire un nouveau mode « easy pre-set », destiné à rendre les smartphones Android beaucoup plus faciles à utiliser pour les personnes qui ne sont pas très familières avec la technologie, ou qui ont des problèmes de vue. Une fois activé, celui-ci devrait notamment agrandir les icônes et le texte, ajuster le contraste, ajouter des boutons de navigation et changer le fond d’écran pour une image noire pour minimiser les distractions.

8. La prise en charge de l’archivage des applications en mode natif

Google a lancé en 2023 une fonctionnalité qui permet de stocker automatiquement les applications inutilisées sur votre téléphone, en laissant un petit emplacement qui occupe moins d'espace qu'une application complète, tout en facilitant sa restauration en cas de besoin. La fonction d'archivage d'applications sera bénéfique pour les utilisateurs dont l'espace de stockage est limité ou qui hésitent à supprimer des applications, car elle leur permet de contrôler les applications à conserver.

La fonction d'archivage des applications n'est pas encore disponible, mais les indices sont là, suggérant que vous pourrez geler et ramener les applications directement à partir de la page d'informations sur les applications dans vos paramètres dans la prochaine version d'Android. Si Google en fait une fonctionnalité standard d'Android, ce sera plus facile pour tout le monde, quel que soit l'endroit d'où proviennent les applications. De plus, les utilisateurs pourront choisir eux-mêmes les applications qui méritent de figurer dans les archives.

9. Des protections intégrées contre le phishing (hameçonnage)

Google Play Store et Play Protect empêchent la plupart des applications malveillantes d’être installées sur votre smartphone Android, mais certaines arrivent à passer entre les mailles du filet. Android 15 pourrait alors renforcer la détection du phishing.

Dans Android 14 QPR2, une nouvelle fonctionnalité de Play Protect surveille “l'activité des applications pour détecter le phishing ou d'autres comportements trompeurs“. Si elle trouve quelque chose, elle envoie cette information à Play Protect pour vérifier le danger et alerter les autres utilisateurs d'Android. Elle pourrait donc sortir avec Android 15.

10. Des mises à jour indépendantes du module NFC

Android est devenu plus modulaire au fil des ans, de nombreuses fonctionnalités de base ayant été transférées dans des modules principaux. Cette méthode permet à Google de mettre à jour des composants sans procéder à une mise à jour complète du système. Elle permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités aux téléphones qui ne reçoivent pas de mises à jour. Elle permet également de résoudre plus rapidement les problèmes de sécurité.

Le Wi-Fi, le Bluetooth et l’Ultra-Wideband sont séparés des mises à jour du système. Google fera probablement de même pour le NFC. Il semble que cela fasse partie du “ThreadNetwork” de Google, où Thread est la technologie de réseau derrière les produits Google Nest. L’arrivée de cette fonctionnalité devrait coïncider avec le fameux concurrent de l’AirTag sur lequel Google travaille depuis quelques années maintenant, ainsi que le réseau “Find My Device” de Google pour les utilisateurs d'Android.

Android 15 devrait ajouter une API “Security State” (android.os.SecurityStateManager) qui fournira un moyen facile d'interroger le niveau de correctif de sécurité du système d'exploitation Android, les composants du fournisseur, la version du noyau Linux, la version de WebView, et potentiellement d'autres choses.

11. Un partage audio repensé grâce au Bluetooth LE

Google devrait introduire Auracast, une fonctionnalité qui permet de partager de l'audio avec des appareils proches grâce à Bluetooth Low Energy. Android 15 devrait se doter d’une nouvelle page dédiée au partage audio dans les paramètres, incluant notamment des options telles qu'un commutateur pour l’activer, un bouton pour scanner un code QR pour se connecter à un flux audio à proximité, ainsi que la possibilité de sélectionner un dispositif Bluetooth différent pour l'écoute.

12. Android 15 a droit à un nouveau nom de dessert

Google a cessé d'utiliser des noms de desserts pour ses versions d'Android à des fins de marketing, mais il les utilise toujours en interne à des fins de développement. Nous savons qu'Android 15 s'appellera Vanilla Ice Cream (glace à la vanille), suivant l'ordre alphabétique après Upside Down Cake d'Android 14. Le nom Vanilla Ice Cream est également une référence à l'histoire d'Android. La version originale d'Android est souvent appelée vanilla Android, c'est-à-dire Android brut, sans aucune modification de la part des fabricants.

13. Des nouveautés pour les vibrations sur votre smartphone

Android 15 DP1 dispose d'une nouvelle option “vibration du clavier” sous Paramètres → Son et vibration → Vibration et haptique qui désactive le retour haptique dans votre application clavier. Mieux encore, depuis Android 15 DP1, il y a maintenant un retour haptique par défaut lorsque vous ajustez la luminosité par le biais du curseur des paramètres rapides.

14. Les notifications régulières seront moins embêtantes

Android 15 DP1 a ajouté une fonctionnalité apportant un délai pour les notifications. Cette fonction diminuera progressivement le volume des notifications lorsque vous recevez plusieurs notifications successives de la même application.

15. Les applications vont s'adapter à votre utilisation sur le Pixel Fold

Android 15 DP1 a réintroduit le paramètre “continuer à utiliser les applications lorsque l'appareil est plié” sur le Pixel Fold. Ce dernier vous permet de choisir quand faire passer les applications de l'écran interne à l'écran de couverture après avoir plié votre téléphone. 3 options sont proposées : Toujours (l'écran avant s'allume lorsque vous pliez votre appareil), Seulement jeux, vidéos et autres (l'écran avant s'allume pour les applications qui empêchent votre écran de rester inactif) et Jamais (l'écran avant se bloque lorsque vous pliez votre appareil).

Google travaille aussi sur une autre option permettant de “glisser vers le haut pour continuer”, qui permet de continuer à utiliser les applications sur l'écran de couverture en glissant vers le haut sur l'écran de verrouillage après avoir plié votre appareil.

16. Un partage d'écran partiel

Android 15 DP1 introduit un partage partiel d'écran permettant aux utilisateurs de partager ou d'enregistrer uniquement une fenêtre d'application plutôt que l'écran entier de l'appareil, pratique si vous ne voulez pas que votre destinataire voie certaines informations ou même vos notifications.