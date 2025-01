Android 16 va rendre les appareils auditifs plus performants avec ces nouveaux réglages intelligents

Google continue de rendre Android plus accessible avec de nouvelles fonctionnalités dédiées aux appareils auditifs. Android 16 introduit des réglages de volume ambiant et une option pour basculer entre le micro du téléphone et celui de l’appareil. Ces améliorations pourraient faciliter la vie des utilisateurs malentendants dans leur quotidien.

L’amélioration de l’écoute est devenue une priorité pour les fabricants. Apple, par exemple, a récemment ajouté la réduction de bruit active (ANC) à ses AirPods 4, une fonctionnalité auparavant réservée aux modèles Pro. Samsung, de son côté, propose une réduction de bruit adaptative sur ses Galaxy Buds3 Pro pour ajuster automatiquement le niveau sonore en fonction de l’environnement. Dans cette dynamique, Google apporte une avancée majeure aux porteurs et utilisateurs d’appareils auditifs avec Android 16.

Android 16 introduit deux fonctionnalités destinées aux appareils auditifs Bluetooth LE Audio. Repérées dans la première bêta de l’OS, elles ont été détaillées dans la documentation publiée par Google. La première permet d’ajuster le volume des sons ambiants captés par les microphones des appareils auditifs. La seconde offre la possibilité de passer du micro de l’appareil auditif à celui du téléphone lors d’un appel vocal, une option particulièrement utile dans les environnements bruyants.

Android 16 permet de mieux contrôler le bruit ambiant et les appels avec les appareils auditifs LE Audio

Grâce aux nouveaux réglages de volume ambiant, les utilisateurs pourront adapter l’intensité des sons extérieurs. Dans un environnement bruyant, ils pourront réduire le volume des bruits parasites. À l’inverse, dans un lieu calme, ils auront la possibilité d’amplifier ces sons pour mieux entendre leur entourage. Selon les premières découvertes, Android 16 inclura un réglage spécifique permettant de contrôler indépendamment le volume du côté gauche et droit des appareils auditifs. Un bouton permettra également de couper ou d’activer ces sons en un instant.

En parallèle, Google introduit une option pour choisir entre le micro des appareils auditifs et celui du téléphone lors d’un appel. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile dans un environnement bruyant, où le micro du téléphone pourrait offrir une meilleure clarté sonore. Elle permet aussi d’économiser la batterie des appareils auditifs en utilisant uniquement le micro du smartphone. Un bouton de bascule rapide sera disponible dans les notifications Android pour rendre l’option facilement accessible pendant un appel. Ces nouveautés sont déjà présentes dans la première version bêta d’Android 16 et devraient être disponibles sur les appareils compatibles lors de son déploiement final.

Source : Android Authority