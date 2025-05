Les nouvelles notifications Live Updates d’Android 16 ne sont pas pour tout de suite, il va falloir être patient

Les Lives Updates font partie des nouveautés les plus intéressantes d'Android 16. Google en fait la démonstration, mais il semble qu'elles n'arriveront pas de sitôt sur nos smartphones.

Android 16 est presque prêt. La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile de Google arrivera sur les premiers smartphones compatibles dès le mois de juin 2025. La firme de Mountain View bouscule son calendrier habituel pour le plus grand plaisir des plus impatients, mais tout n'est pas parfait pour autant. Déjà, certaines nouveautés d'Android 16 n'arriveront qu'avec sa première “feature drop” attendue en septembre sur les Pixel.

Cette dernière est déjà disponible en version bêta, et on note des absentes de taille : les notifications Live Update. Très largement inspirées des Live Activities d'iOS, pour ne pas dire identiques, elles permettent de suivre en temps réel certaines activités qui se mettent régulièrement à jour. Les exemples les plus parlants sont la livraison d'un colis ou d'un repas, l'arrivée d'un taxi ou VTC, voire l'itinéraire que vous êtes en train de suivre sur Maps.

Il va falloir attendre avant que les Live Updates d'Android 16 débarquent

Depuis la Bêta 2 d'Android 16, nous avons une idée assez précise de ce à quoi vont ressembler les Live Updates. C'est désormais plus officiel puisque suite à la conférence Google I/O du 20 mai, elles sont visibles dans un article du blog des développeurs Android. Les voici.

Trois exemples sont donnés. À gauche, une navigation via Maps lors d'un trajet en véhicule. Au centre la livraison d'un repas via le service Uber Eats, et à droite l'arrivée d'un taxi dans conducteur de chez Waymo. Comme nous l'avons dit plus haut, ce sont les situations dans lesquelles les Live Updates seront les plus utiles. Reste à savoir quand nous y aurons droit, et c'est là que le bât blesse.

Lors de leur brève présentation sur la scène de la Google I/O, nous avons appris que les Live Updates d'Android 16 seront déployées sur les premiers appareils dans le courant de l'année 2026. L'implémentation d'une telle fonctionnalité n'est pas une mince affaire et l'on comprend ce délai, même si on aurait bien sûr préféré pouvoir s'en servir plus tôt.