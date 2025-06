Voici comment Android 16 vous protègera contre l’espionnage de votre smartphone

Android va se doter d'une fonctionnalité censée mettre fin à l'espionnage invisible des smartphones. Voici comment cela va fonctionner concrètement pour les utilisateurs.

Voir ce qu'il se passe sur votre smartphone sans que vous le sachiez n'est pas sorcier. Il suffit de vous faire installer un programme de type spyware (“spy” voulant dire espion) et le tour est joué. Le but est généralement de vous dérober des informations personnelles et, in fine, de l'argent. À force de vous rabâcher les réflexes à adopter pour éviter ce genre de situation, vous êtes probablement parés à toute éventualité.

Le problème, c'est qu'il existe aussi des manières de faire totalement invisibles et incontrôlables à votre niveau. L'une d'elle se sert de fausses antennes relais. Prenant souvent la forme d'une valise contenant l'attirail nécessaire, leur but est de forcer la connexion du mobile à ces dernières pour subtiliser les identifiants uniques de l'appareil : les numéros IMEI ou IMSI. À partir de là, il est facile de vous suivre à la trace et même d'intercepter vos messages et appels. Android 16 veut l'empêcher.

Android 16 veut mettre fin à l'espionnage des smartphones

Les équipes d'Android Authority ont découvert l'existence d'une nouvelle page dans les paramètres d'Android 16. Elle propose 2 options. La première permet de recevoir une notification lorsque votre smartphone tente de se connecter à un réseau non chiffré, ou quand un réseau demande les identifiants uniques du mobile. La deuxième existe depuis Android 12 puisqu'il s'agit de la désactivation du réseau 2G, moins sécurisé que ses successeurs.

Notez que recevoir une notification d'alerte ne signifie pas que l'antenne relais concernée est fausse. Les vraies ont besoin d'accéder à vos numéros IMEI ou IMSI pour assurer le fonctionnement du réseau. Cela arrive par exemple quand vous déactivez le mode avion et que l'appareil doit se reconnecter à une antenne.

Posséder un smartphone sous Android 16 ne suffira pas à voir l'option apparaître après une mise à jour. Il faut en effet que le mobile possède un certain type de modem récent. Seuls les modèles qui sortiront directement sous Android 16 auront l'obligation d'intégrer cette nouvelle fonction de sécurité. Ce sera le cas du Pixel 10 de Google par exemple.