Android 16 améliore les tablettes avec cette fonction qui simplifie le multitâche

Android 16 approche et s’annonce comme une mise à jour importante pour les tablettes. Google apporte plusieurs améliorations qui vont changer la façon d’utiliser les applications. Parmi elles, une nouveauté très attendue devrait grandement faciliter le multitâche.

Android 16 sortira en juin, plus tôt que les versions précédentes du système. Google accélère son calendrier et en profite pour ajouter plusieurs fonctions destinées aux tablettes. L’objectif est clair : rendre l’OS plus adapté aux grands écrans et améliorer la gestion des applications ouvertes. La troisième bêta du système est disponible, et elle révèle une amélioration importante pour ceux qui utilisent leur appareil comme un véritable outil de travail.

La troisième bêta d’Android 16 vient d’être publiée et introduit une nouveauté pour le mode fenêtré. Jusqu’ici, les utilisateurs pouvaient ouvrir des applications dans des fenêtres redimensionnables, mais il manquait une option essentielle : la possibilité d’en minimiser une sans la fermer. Cela obligeait souvent à tout rouvrir et à perdre du temps. Avec cette mise à jour, Google corrige enfin cette limitation en ajoutant un bouton de minimisation.

Android 16 ajoute un bouton pour minimiser les fenêtres d’applications sur tablette

Avec Android 16 Beta 3, une nouvelle icône apparaît dans la barre de titre des fenêtres ouvertes en mode desktop. Ce bouton permet de minimiser une application au lieu de la fermer complètement. Une fois réduite, elle disparaît de l’écran mais reste accessible dans la barre des tâches. Il suffit de la toucher pour la rouvrir instantanément. Un indicateur visuel sous celui de l’application change de taille selon son état : réduit lorsqu’elle est minimisée, agrandi lorsqu’elle est active. Ce changement simplifie le multitâche et évite de perdre son travail en fermant par erreur une appli.

Google ne s’arrête pas là et améliore aussi d’autres aspects du mode fenêtré. Désormais, YouTube peut passer en mode Picture-in-Picture directement depuis une fenêtre flottante, ce qui permet de regarder une vidéo tout en utilisant d’autres applications. Chrome permet aussi d’ouvrir un onglet dans une nouvelle fenêtre, comme sur un ordinateur, une fonctionnalité qui était annoncée mais n’était pas encore activée. En parallèle, la société travaille sur une nouvelle interface appelée “Desktop View”, qui vise à rendre l’utilisation des tablettes encore plus proche de celle d’un PC. Ces améliorations montrent que l’entreprise mise de plus en plus sur l’utilisation des tablettes en tant qu’appareils polyvalents, capables de gérer plusieurs tâches en même temps avec plus de fluidité.

Source : androidauthority