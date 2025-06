Android 16 vous indique à quel point la batterie de votre smartphone s’est dégradée

Android 16 ajoute plusieurs nouveautés relatives à la charge et à la batterie, dont un assistant pour limiter la dégradation des cellules et le pourcentage de capacité réel.

Après des mois de bêta, Android 16 est maintenant disponible en version stable sur les Pixel de Google. La mise à jour apporte un certain nombre de nouveautés, comme les notifications en temps réel, une meilleure gestion des aides auditives ou un multitâche optimisé sur tablette. Mais nous allons ici nous concentrer sur une fonctionnalité dont on parle depuis bien longtemps : le suivi de l'état de santé de la batterie.

Si le nouveau design Material 3 Expressive ne sera pas déployé avant septembre, ce que Google appelle l'assistance à l'état de la batterie est belle et bien présente sur cette première build d'Android 16 ouverte à tous. Vous pouvez y accéder sur le Pixel 8a et tous les modèles plus récents. Elle permet de “gérer l'état et les performances de votre batterie à long terme”, selon les propres mots de Google.

L'état de santé de votre batterie n'a plus de secret pour vous avec Android 16

Concrètement, le système ajuste automatiquement la tension maximale de la batterie en fonction du nombre de cycles de charge qu'elle a déjà connu. Cela permet de ralentir la vitesse de dégradation de l'accumulateur, mais risque aussi d'abaisser légèrement la puissance de charge en contrepartie. Native sur le Pixel 9a, cette fonction ne peut y être désactivée. Cela devrait aussi être le cas sur les futurs Pixel. Mais les utilisateurs d'anciens mobiles qui reçoivent l'option avec Android 16 peuvent eux la désactiver s'ils n'en veulent pas.

Toujours à partir du Pixel 8a, les paramètres vous indiquent maintenant la capacité réelle de la batterie de votre appareil par rapport à la capacité d'origine. Vous pouvez ainsi constater à quel point la batterie de votre smartphone s'est dégradée avec le temps, et envisager de la remplacer si besoin. Avec des dispositifs qui sont mis à jour pendant sept ans, le matériel, et la batterie en particulier, aura forcément un peu de mal à suivre à long-terme.

Enfin, les mobiles à partir du Pixel 6 obtiennent un menu État de la batterie. On y trouve des conseils pour préserver sa santé, ainsi que les fonctions de charge adaptative et de charge limitée à 80 % de la capacité de la batterie, qui y ont été déplacées.