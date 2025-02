Android 16 va éviter bien des problèmes aux voyageurs grâce à cette nouvelle fontion

Une nouvelle option repérée dans Android 16 pourrait simplifier le quotidien de ceux qui se déplacent souvent. Si elle est intégrée à la version finale, cette fonctionnalité pourrait éviter bien des déconvenues.

Google a récemment lancé la première bêta d’Android 16, une mise à jour qui introduit plusieurs évolutions notables. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve les Live Updates, une fonctionnalité inspirée des Live Activities d’Apple. Ce système permet d’afficher en temps réel des informations essentielles, comme le suivi d’une livraison ou d’un trajet en cours, directement dans les notifications. L’OS améliore aussi la gestion des alertes sur l’écran de verrouillage, avec un affichage repensé pour plus de clarté et de fluidité. Mais au-delà des fonctionnalités visibles, certaines modifications plus discrètes commencent à émerger.

L’une d’elles concerne la gestion des fuseaux horaires. Un nouveau paramètre a été découvert dans la Android 16 Beta 1 indique que Google souhaite informer les utilisateurs lorsque leur fuseau horaire change automatiquement. Jusqu’à présent, les smartphones Android ajustaient déjà l’heure en fonction de la localisation, mais sans signalement spécifique. Avec cette nouvelle option, une notification apparaîtrait pour préciser le fuseau horaire en vigueur.

Android 16 ajoute un bouton pour activer une alerte de changement de fuseau horaire

Cette nouveauté a été repérée dans le code d’Android 16 Beta 1. En explorant les fichiers du système, il a été découvert des lignes mentionnant une alerte qui s’afficherait chaque fois que le fuseau horaire est modifié. Une nouvelle option serait intégrée dans les paramètres, sous “Date et heure“, avec un bouton permettant d’activer ou de désactiver cette notification. Lorsqu’un changement est détecté, un message apparaîtrait avec le texte “Votre fuseau horaire a changé“, suivi d’une indication précise du nouvel emplacement, comme “Vous êtes maintenant en GMT+2“.

Ce système pourrait s’avérer particulièrement pratique pour les personnes en déplacement régulier, notamment les professionnels voyageant entre plusieurs pays ou les expatriés. Il éviterait toute confusion liée aux horaires des réunions, aux réveils programmés ou aux mises à jour automatiques de certains services. Toutefois, bien que cette fonctionnalité ait été activée dans la première bêta, rien ne garantit qu’elle sera présente dans la version finale d’Android 16. Google teste souvent des options avant leur sortie officielle, et certaines peuvent être abandonnées en cours de développement.

Source : Android Authority