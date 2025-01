Android 16 rendrait enfin l’écran partagé plus pratique pour le multitâche sur smartphone

Avec la croissance de la taille des écrans et les smartphones pliants, le multitâche devient un enjeu sur Android, et Google en est bien conscient. Android 16 devrait apporter plusieurs nouveautés en la matière.

Avec des écrans de plus en plus grands sur nos smartphones, il devient de plus en plus tentant de faire du multitâche en écran partagé pour afficher plusieurs applications en même temps. Si des progrès ont été réalisés récemment, notamment grâce à l'arrivée des appareils à écran pliable, il reste encore des axes d'amélioration. Google l'a compris et travaille à de nouvelles fonctionnalités pour Android 16.

En fin d'année dernière, la deuxième version de la Developer Preview d'Android 16 était publiée. Android Authority a analysé son code à la recherche d'informations croustillantes, et est tombé sur une mention de la possibilité de diviser son écran entre deux applications dans une proportion 90:10. Pour l'instant, l'écran partagé n'offre que deux options : 50:50 ou 70:30. Un ratio de 90:10 permettrait donner presque tout l'espace à une app, tout en ayant un accès facilité à une seconde tâche.

Le multitâche enfin au niveau sur Android ?

Cette nouvelle fonction n'est pas activée dans Android 16 DP 2, mais Android Authority a réussi à forcer sa mise en marche. L'utilisateur peut facilement basculer entre les deux applications affichées, il suffit d'appuyer sur l'app qui est à 10 % pour qu'elle passe à 90 %. Pour l'instant, cela ne fonctionne que si l'app à 10 % est celle du bas. Dans le cas contraire, il faut faire glisser la fenêtre pour l'agrandir. Mais c'est probablement parce que la fonctionnalité est encore en cours de développement et le problème devrait être corrigé dans une prochaine mise à jour.

Nous savons que Google travaille sur une autre fonction de multitâche, qui pourrait aussi être intégrée à Android 16. Elle consiste à réduire n'importe quelle app sous forme de bulle, permettant ensuite de la rouvrir plus rapidement. Ce système n'est pas nouveau, mais il était jusqu'à présent surtout réservé aux apps de messagerie. Ici, n'importe quelle appli pourrait obtenir son raccourci sous forme de bulle.

Google procédant à un changement de rythme dans le déploiement des mises à jour Android, il est aujourd'hui dur d'estimer une fenêtre de sortie pour Android 16.

