La nouvelle mise à jour bêta d’Android 16 est là, voici les nouveautés en images

Les mises à jour test d'Android 16 continuent. La version QPR2 Bêta 1 vient d'être déployée et elle apporte son lot de nouveautés. Nous avons sélectionné les plus intéressantes.

Avant que nous puissions profiter d'une nouvelle version d'Android, cette dernière passe par plusieurs phases de test, ou bêta. Dans le détail, il y a également des bêta pour les mises à jour dites QPR, pour Quarterly Platform Releases. Trimestrielles, elles améliorent le système d'exploitation des Pixel tout en apportant parfois des fonctionnalités inédites. Ce sont elles qui permettent de découvrir en avant-première les nouveautés d'Android 16.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous en sommes à Android 16 QPR2 Bêta 1. Rappelons que pour en bénéficier, vous devez posséder un smartphone Pixel 6 ou ultérieur et être inscrit au programme bêta d'Android. Tout le monde ne souhaite pas se lancer là-dedans cela dit. Si c'est le cas pour vous, aucun souci. Voici un aperçu des nouveautés auxquelles vous pouvez vous attendre d'ici quelques semaines en version stable.

Les principales nouveautés d'Android 16 QPR2 Bêta 1 se dévoilent en images

Précisons qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Nous nous sommes concentrés sur les nouveautés les plus notables à nos yeux.

Le thème sombre étendu

Jusqu'à présent, le thème sombre fonctionne au niveau du système, c'est-à-dire sur votre smartphone en dehors des applications, et dans les programmes qui le prennent en charge. Android 16 va introduire une option de thème sombre “étendu”. Elle appliquera automatiquement ce dernier à plus d'applis, même si ces dernières ne l'intègrent pas nativement. Reste à voir si ça n'entraînera pas des problèmes d'affichage.

La luminosité HDR améliorée

Le HDR (High Dynamic Range) est un processus bien connu désormais. En résumé, il améliore le rendu d'une image ou d'une vidéo, surtout au niveau de leurs zones les plus sombres. En juin dernier, une version test d'Android 16 introduisait une option d'amélioration de la luminosité HDR. Elle dispose désormais d'une page dédiée dotée d'un curseur d'intensité. Vous pouvez également voir l'effet que ça aura grâce à la photo d'exemple en haut de l'écran.

Le raccourci de suppression d'une icône depuis le bureau

Si vous voulez supprimer l'icône d'une application présente sur le bureau de votre smartphone sans la désinstaller, vous devez actuellement faire un appui long dessus puis la faire glisser en haut de l'écran vers une capsule Supprimer. Android 16 QPR2 Bêta 1 change ça avec l'intégration de l'option directement dans les raccourcis accessibles après l'appui long. Le genre de changement qui améliore l'expérience utilisateur sans que l'on s'en rende compte.

Le thème “icônes minimalistes”

Android 16 proposera bientôt un thème prédéfini appelé “minimaliste”. Il forcera toutes les icônes à adopter un design en deux nuances de couleur, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran de 9to5Google ci-dessus. Même le “G” de la barre de recherche Google y a droit. Notez que l'option Créer au bas de l'écran n'est pas encore active à ce jour.

Le contrôle parental intégré

Terminons avec une nouveauté détaillée par Google dans un billet de blog : l'intégration d'options de contrôle parental directement dans les paramètres d'Android. Elles sont indépendantes de l'application dédiée Family Link. Vous pourrez ainsi :

Définir une durée d'utilisation du smartphone.

Définir une durée d'utilisation de certaines applications.

Définir des plages horaires pendant lesquelles l'accès au smartphone sera coupé, par exemple du coucher au lever.

Activer le filtrage des contenus explicites sur Internet, que ce soit directement dans les navigateurs Web ou la recherche.

La plupart de ces nouveautés devraient débarquer en version stable lors de la première mise à jour de fonctionnalités d'Android 16 en septembre 2025.