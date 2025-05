Android 16 va complètement changer le panneau de notifications de votre smartphone, voici comment

Android 16 prépare un changement inattendu dans son interface. Une partie essentielle de l’écran pourrait bientôt fonctionner autrement. Un premier aperçu vient d’être repéré dans une version de test confidentielle.

Comme chaque année, la conférence Google I/O fut l’occasion de découvrir de nouveaux services et produits développés par la firme de Mountain View. La dernière en date était résolument tournée vers l’intelligence artificielle. Pas d’annonce concernant les smartphones Pixel ou Android 16, la prochaine version attendue pour juin 2025 si tout va bien. Que les déçus se rassurent, la société a discrètement corrigé le tir en déployant la bêta 1 d’Android 16 QPR1.

Pour faire simple, il s’agit de la première mise à jour que recevra Android 16 après sa sortie globale. Elle est compatible avec les smartphones Pixel à partir du 6, jusqu’au Pixel 9a. C’est donc un aperçu du futur Pixel Drop prévu pour septembre 2025, qui ajoute des fonctions exclusives à la gamme. Android 16 QPR1 Bêta 1 permet notamment de découvrir le nouveau design Material 3 Expressive, mais aussi une interface de notifications revisitée, avec une esthétique plus arrondie et des tuiles Paramètres plus modulables.

Android 16 teste une séparation entre les notifications et les réglages rapides activable à la demande

Dans une fuite repérée par le leaker MysticLeaks et relayée par Android Authority, une version interne d’Android 16 montre un agencement différent pour le panneau supérieur. Contrairement à l’affichage classique où les notifications et les réglages rapides partagent le même espace, cette version sépare les deux volets. L’utilisateur peut ainsi faire glisser son doigt depuis la gauche pour les notifications, ou depuis la droite pour les Paramètres Rapides. Ce fonctionnement rappelle celui déjà utilisé sur les smartphones Samsung. Ce choix permettrait d’accéder plus rapidement à certaines fonctions, sans avoir à dérouler l’ensemble du panneau, ce qui peut améliorer la fluidité d’usage.

Ce mode séparé n’est pas encore visible dans la bêta actuelle, car il provient d’une build dite « dogfood », utilisée en interne chez Google. Selon la fuite, il est encore instable et affiche des bugs quand plusieurs contenus sont présents à l’écran. Il ne devrait donc pas apparaître tout de suite dans les versions publiques. Mais l’essentiel à retenir, c’est que cette fonction restera optionnelle. Une simple bascule permettra de revenir à l’affichage combiné. Une approche souple qui permet à chacun de choisir l’interface qui lui convient.