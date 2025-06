Pas encore vu le nouveau design d’Android 16 ? Voici quand il devrait arriver sur votre smartphone

Android 16 est disponible, mais tout n’a pas encore été révélé. Certaines des plus grosses nouveautés restent en coulisses, prêtes à débarquer dans une prochaine mise à jour. Et Google vient de fixer la date de ce second round très attendu.

Le déploiement d’Android 16 a bien commencé sur les smartphones Pixel, avec plusieurs nouveautés déjà visibles pour les utilisateurs. On retrouve notamment des notifications en direct plus pratiques, un mode multifenêtre amélioré sur tablette, ainsi qu’une fonction de sécurité renforcée baptisée Protection Avancée. Le système gagne en clarté et en efficacité sur de nombreux points. Pourtant, malgré ce lancement officiel, certaines fonctionnalités majeures restent absentes de cette première version.

Parmi elles, le nouveau design Material 3 Expressive, déjà aperçu dans les versions bêta, promet une refonte visuelle complète d’Android. Interface plus arrondie, animations dynamiques, effets de flou, nouvelles icônes et options de personnalisation plus poussées sont au programme. Autre nouveauté très attendue : le mode bureau, qui transforme l’environnement des smartphone en interface proche d’un ordinateur, avec plusieurs fenêtres affichées en simultané. Mais pour l’instant, rien de tout cela n’est disponible dans la version actuelle.

Le mode bureau et Material 3 Expressive arrivent en septembre avec Android 16 QPR1

Google a confirmé que ces deux fonctionnalités seront intégrées dans Android 16 QPR1, une mise à jour importante actuellement en phase de test. Selon des informations rapportées par Android Authority, le déploiement est prévu pour le 3 septembre 2025, avec une publication du code source attendue dès le 20 août. Ces dates restent indicatives et peuvent évoluer, car la société ne les a pas encore officialisées. Les utilisateurs les plus curieux peuvent déjà tester certaines parties du nouveau design et du mode bureau via la bêta Android 16 QPR1 sur les appareils Pixel compatibles. Il s’agit d’une version anticipée qui montre déjà l’orientation esthétique prise par Android pour les mois à venir.

À son lancement, le mode bureau restera limité aux tablettes Android et désactivé par défaut. Il faudra passer par les options développeur pour l’activer manuellement. Cette limitation laisse penser que Google souhaite encore affiner cette fonctionnalité avant un éventuel déploiement plus large. Quant à Material 3 Expressive, son intégration dans les smartphones d’autres marques prendra du temps. La majorité des constructeurs attendent souvent plusieurs mois, voire la prochaine version majeure de leur surcouche pour adopter les nouveautés visuelles. L’arrivée sur les modèles non Pixel pourrait donc n’intervenir qu’en 2026.