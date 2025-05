Android 16 QPR1 est disponible en bêta, voici les nouveautés en images

Google déploie la première bêta pour Android 16 QPR1, soit la première mise à jour que recevra le système après sa sortie en version stable. Elle permet de voir à quoi ressemble le nouveau design Material 3 Expressive.

Comme chaque année, la conférence Google I/O fut l'occasion de découvrir de nouveaux services et de nouveau produits développés par la firme de Mountain View. La dernière en date était résolument tournée vers l'intelligence artificielle. Pas d'annonce concernant les smartphones Pixel ou Android 16, la prochaine version attendue pour juin 2025 si tout va bien. Que les déçus se rassurent, Google a discrètement corrigé le tir en déployant la bêta 1 d'Android 16 QPR1.

Pour faire simple, il s'agit de la première mise à jour que recevra Android 16 après sa sortie globale. Elle est compatible avec les smartphones Pixel à partir du 6, jusqu'au Pixel 9a. En d'autres termes, c'est donc un aperçu du futur Pixel Drop, qui ajoute des fonctionnalités exclusives à la gamme. Android 16 QPR1 Bêta 1 est surtout l'occasion de voir à quoi ressemble le fameux Material 3 Expressive, le design qui réinvente l'interface d'Android.

Voici les nouveautés d'Android 16 QPR1 Bêta 1 en images

Nos confères de 9to5Google ont plongé dans la bêta. D'une manière générale, l'affichage d'Android finit de s'arrondir. Les quelques coins trop droits disparaissent et laissent la place à des courbes. C'est particulièrement flagrant sur le multi-tâches par exemple, qui bénéficie désormais d'un menu déroulant proposant diverses options comme la division de l'écran ou le déclenchement d'une capture.

Même son de cloche au niveau des notifications. La moindre icône est arrondie, ce qui pour certains donnera une impression d'affichage aéré, pour d'autres de gâchis de place. On peut cependant admettre que la lisibilité de l'ensemble est très bonne.

Du côté des Paramètres Rapides, Android 16 propose un nouvel agencement plus personnalisable, où vous pouvez faire en sorte que certaines tuiles soient plus larges que d'autres. Notez la barre qui marque le niveau du curseur de luminosité. On retrouve la même chose sur celui du son.

Parmi les autres nouveautés, on trouve un changement de la disposition des applications quand vous ouvrez le tiroir. Plutôt que s'afficher en plein écran, elles prennent place sur une page à part. Terminons par le bureau du smartphone, où la taille de la grille n'est plus la même. Celles qui sont proposées n'affichent d'ailleurs plus le nombre d'applications affichées par ligne et par colonne, mais “Petit“, “Moyen“, “Grand“, etc.